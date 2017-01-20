Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Cуддя-спікер Господарського суду Харківської області, член Ради суддів Тетяна СУЯРКО

Тетяна Суярко: «Рух уперед є, тому не можна сказати, що судді-спікери відбувають повинність»

Тетяна Суярко: «Рух уперед є, тому не можна сказати, що судді-спікери відбувають повинність»

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!