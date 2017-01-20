ВС стане «мільярдером», а ВККС із НШС ідуть на підвищення

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Цього року судову систему чекає безпрецедентне підвищення: видатки на її потреби, передбачені в державному бюджеті, зросли на 62% порівняно з 2016-им. Утім, «кошторисний бум» очікує не всі установи. Якщо місцеві та апеляційні суди отримають грошей у середньому в 1,3 раза більше, ніж у минулому році, то Верховний Суд — майже вдесятеро більше. Прихильна фінансова фортуна ще до кількох структур.

Нова методика

Державний бюджет-2017 у суддівських колах називають експериментальним. Адже вперше він формувався за новою методикою: обсяг матеріального забезпечення кожного храму Феміди залежить від продуктивності його роботи. Тобто, як неодноразово наголошували члени Ради суддів на своїх засіданнях, «здійснення фінансування за кількістю справ як основним показником результатів роботи суду, а також за основним нормативом — середньою вартістю справи».

У свою чергу Державна судова адміністрація розробила відповідне положення про порядок планування видатків судів на основі результатів, віднісши до показників діяльності Феміди відсоток вирішених спорів, строк розгляду справи та її вартість, продуктивність роботи законника. «Суть методики полягає в тому, щоб досягти ідеального співвідношення між кількістю розглянутих справ і бюджетом. Умовно кажучи, якщо суд розглядає 1000 справ, то його бюджет становить 1 млн грн., якщо 2000 — 2 млн», — пояснив на одному із засідань РСУ начальник планово-фінансового управління ДСАУ Ярослав Покотило.

Водночас судова адміністрація часу не гаяла й застосувала положення на практиці — при підготовці бюджетного запиту на 2017 р. Так, за її підрахунками, в поточному році володарі мантій розглянуть 1,36 млн справ, а от середня вартість однієї — майже 7,5 тис. грн.

Визначала ДСАУ й модельну чисельність законників — 7458 осіб. Тому просила гроші в Мінфіну для забезпечення діяльності саме такої кількості служителів Феміди. «У нас повністю забезпечений фонд зарплати не під фактичну чисельність, а під нормативну — майже на 7,5 тис. осіб, хоча фактично працює 6,5 тис.», — запевняв голова судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

Та чи дійсно цьогорічний експериментальний бюджет настільки досконалий, що й голки не підточиш?

Менше, ніж потрібно

Якщо вірити числам у бюджетному запиті на 2017 р., оприлюдненому на сайті «Судова влада», то обсяг видатків, необхідних для матеріального забезпечення Феміди, становить 10,95 млрд грн. Утім, у кошторисі фігурує зовсім інша сума — 8,63 млрд. Хоча це на 62% більше, ніж у минулому році, однак очевидно, що судова система буде недофінансованою.

На чому ж зекономили укладачі бюджету? Як запевняв З.Холоднюк, при підготовці проекту кошторису вдалося вдвічі збільшити фонд зарплати. Справді, у 2016 р. видатки на оплату праці становили 3,49 млрд грн., а в поточному ДСАУ планувала отримати 7,31 млрд. Проте держбюджет-2017 розвіяв ці сподівання: на оплату праці передбачено 5,65 млрд. Окремо передбачені кошти на виплату винагород суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, та новопризначеним законникам — 1,01 млрд.

До речі, не менш важливим для судової системи є фінансування нової структури — Служби судової охорони. За підрахунками ДСАУ, безпека храмів Феміди та володарів мантій коштує дорого — 877 млн грн. «Коли ми захищали бюджетний запит, таку цифру погодили з Мінфіном. На жаль, у проекті держбюджету ця сума зменшена до 50 млн. Їх вистачить тільки на зарплату працівникам», — розповідав З.Холоднюк.

Урешті-решт урядовці та парламентарі пішли на поступки: в бюджеті-2017 для Служби судової охорони передбачені видатки в розмірі 350,2 млн грн. Звичайно, це у 2,5 раза менше, ніж просила ДСАУ, але й у 7 разів більше, ніж було записано в проекті кошторису.

«Піддослідні» суди

Втім, експериментальним буде не тільки бюджет. Адже планується, що в цьому році ДСАУ «поставить досліди» на двох храмах Феміди: Господарському суді Вінницької області та Рівненському окружному адміністративному суді. Річ у тім, що відповідно до нової редакції закону «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо всіх місцевих судів мають здійснювати територіальні управління ДСАУ (до цього часу окружні адміністративні та господарські суди самі опікувалися власними фінансами).

«Адміністративники» та «господарники» не погодилися з такою законодавчою новелою та звернулися до РСУ з тим, аби вона ініціювала внесення змін до закону. Документ поки що не підкоригували, але З.Холоднюк пообіцяв: у 2017 р. у порядку експерименту в одному місцевому адміністративному та в одному місцевому господарському судах розпорядником коштів буде відповідне обласне теруправління ДСАУ. В інших храмах Феміди все залишиться так, як і раніше.

Дослід покаже, чи ефективно працюватиме такий механізм. І лише після цього прийматиметься рішення, чи передавати всім ТУ повноваження щодо розпорядження грошима місцевих адміністративних і господарських судів.

Разом з тим уже в держбюджеті-2017 в одному рядку об’єднані кошти, передбачені як для структурних підрозділів ДСАУ, так і місцевих судів, — 5,29 млрд грн. За підрахунками «ЗіБ», із цієї суми теруаправління в областях та м.Києві за рік «проїдять» 87,34 млн. Тобто місцевим судам дістанеться 5,20 млрд грн., що на 37% більше, ніж у 2016-му. Так, забезпечення місцевих загальних судів зросте в 1,4 раза (з 3,04 млрд до 4,2 млрд), адміністративних та господарських — у 1,3 раза (з 371 млн до 484 млн та з 404 млн до 537 млн відповідно).

Щедрий подарунок для ВС

Якщо раніше «мільярдером» була тільки перша інстанція, то в цьому році до неї приєдналась «апеляційна»: на потреби останньої передбачено 1 млрд грн. При цьому найбільше коштів — 108 млн — виділяється для забезпечення діяльності Апеляційного суду м.Києва, а найменше (22,3 млн) — Апеляційному суду Закарпатської області.

Мільярд гривень опиниться і в скарбниці Верховного Суду України. Ця сума в 9,5 раза більша від закладеної на потреби установи у 2016 р. (106,6 млн). Нинішні володарі червоних мантій встигнуть освоїти, можливо, тільки кілька відсотків цих коштів, адже насамперед ідеться про інше «цільове призначення» — забезпечення діяльності нового ВС.

Прикметно, що він отримає в спадок гроші й від трьох вищих спеціалізованих судів, які будуть ліквідовані тоді, коли нова установа розпочне процесуальну діяльність. Загалом на потреби Вищого адміністративного, Вищого господарського та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ виділено 383,05 млн грн.

На думку спеціалістів, ще не створений ВС є тією інституцією, яка гарантовано отримала «ідеальний бюджет». Жодна установа, яка тільки-но розпочинала діяльність (ВАС чи ВСС), не мала заохочення з такою кількістю нулів. Інші ж експерти зауважують: значну частину коштів «з’їдять» видатки на винагороди.

Що ж, порахуємо: розмір місячного посадового окладу (із застосуванням регіонального коефіцієнта) одного «верховника» становить 150 тис. грн. Припустимо, в середньому (з урахуванням доплат) служитель Феміди одержуватиме 250 тис. У такому разі 9-місячне утримання (ВС повинен запрацювати у квітні 2017 р.) 120 законників обійдеться у 270 млн (цю суму можна буде покрити навіть за рахунок «бюджетного залишку» від трьох вищих спецсудів).

Тож нарікати на недофінансування ВС не доведеться. Навпаки, вважають фахівці, можновладці надміру заохотили майбутніх володарів мантій проявити свою доброчесність у прийнятті «виважених та об’єктивних» рішень.

Перевірити «довершений бюджет»

Другий рік поспіль позицію фінансового фаворита не втрачає Конституційний Суд. Так, у минулому році його матеріальне забезпечення зросло на 69% порівняно з 2015-им, а у 2017-му — на 73% порівняно з 2016-им. Дехто з експертів припускає, що, можливо, це своєрідна подяка КС: або за відкладення певних справ (наприклад щодо «люстраційного» закону) в довгу шухляду, або за схвалення конституційних змін.

Цього року на «ідеальний бюджет» заслужили не тільки згадані інституції. Так, фінансової довіри заслужили Вища кваліфікаційна комісія суддів та Національна школа суддів. Якщо в попередні роки скарбниці цих органів зростали всього-на-всього на кілька відсотків, то у 2017-му — в 2,5 раза.

Передусім бюджетний стрибок пов’язаний з тим, що в поточному році ВККС та НШС доведеться чимало грошей витратити для заповнення вакансій у судовій системі. Тож, вочевидь, оновлення кадрів улетить державі в копієчку.

Загалом за останні 10 років у фінансовому житті судової системи траплялись і злети, і падіння. Матеріальне забезпечення Феміди як тричі зростало (від 40 до 50%), так тричі й зменшувалося (максимально на 13%). У поточному році на потреби органів судової влади виділили в 1,6 раза більше коштів, ніж у 2016-му. Проте, на думку експертів, це означає не стільки те, що грошей вистачить на всі «забаганки», скільки те, що утримання Феміди здорожчало через інфляційні чинники.

Так, обіцяні золоті гори перетворилися в невеликі зарплати, прив’язані до прожиткового мінімуму — 1600 грн. А от стосовно спроб передбачити для кожної установи «ідеальний бюджет» в аналітиків є сумніви, що всі місцеві та апеляційні суди отримають такий. Адже навіть у суддівському середовищі говорили: нова методика розрахунку «досконалого кошторису» не враховує відмінностей у роботі володарів мантій першої та апеляційної інстанцій. Тому, напевно, переваги «довершеного» фінансування зможуть перевірити лише окремі інституції. Зокрема, ті, які ставлять крапку в спорах та добирають кадри для Феміди.

З порівнянням показників фінансування судової системи у 2016–2017 роках можна ознайомитись за посиланням.