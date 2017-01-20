Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Бюджет в ідеалі

РСУ та ДСАУ чекають від запровадження «ідеального бюджету» позитивних результатів, хоча не всі володарі мантій схвалюють нову кошторисну методику.

РСУ та ДСАУ чекають від запровадження «ідеального бюджету» позитивних результатів, хоча не всі володарі мантій схвалюють нову кошторисну методику.

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