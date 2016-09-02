12.01.2017 13:49



Генпрокуратура не вбачає порушень прав адвокатів у публічних висловлюваннях Генерального прокурора України Юрія Луценка на адресу адвоката Вадима Новинського Олега Татарова. Адвокату пропонують для захисту своїх прав звертатися до суду.

Як передає «Закон і Бізнес», про це йдеться у листі-відповіді Генеральної прокуратури України на звернення Національно асоціації адвокатів України щодо коментаря Ю. Луценка під час прямої трансляції роботи Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради 6 грудня 2016 року при розгляді подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського Владиславовича.

Під час засідання Луценко заявив, що Татаров не може захищати Новинського, оскільки раніше очолював управління МВС, яке «займалося переслідуванням пана Драбинка» (помічника покійного митрополита Володимира — ред.). В кінці виступу генпрокурор обізвав адвоката «сукою неправославною».

Такі висловлювання були розцінені НААУ як такі, що направлені на звуження можливостей захисту прав та законних інтересів громадян, блокують можливості обстоювання іхньої правової позиції, є формою публічного тиску на захисника та його дискредитації. Окрім того, у зверненні НААУ вимагала публічного вибачення Генерального прокурора.

У відповідь Генпрокуратура повідомила, що висловлювання Юрія Луценка не містять висновку про те, що адвокати можуть здійснювати захист виключно в судах, не направлені на звуження прав адвокатів і відтак не є підставою для вжиття будь-яких заходів.

Натомість, ГПУ нагадує про право осіб, ділова репутація яких зазнала шкоди, звернутися з приводу захисту ділової репутації у порядку цивільного судочинства.

«Визначені статтею 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гарантії адвокатської діяльності під час згаданого виступу не порушено, тому підстав для вжиття заходів, запропонованих у Вашому листі, не вбачається», — резюмується у відповіді.

Закон і Бізнес