Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ У висловлюваннях Луценка на адресу адвоката Татарова порушень немає, — ГПУ

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