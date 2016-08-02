11.01.2017 15:42



Відсоток зайнятості працездатного населення України на сьогоднішній день становить 52,6%: з 26 мільйонів осіб працездатного віку мають офіційну роботу лише 16,3.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає «Закон і Бізнес».

«Кількість зайнятих на сьогодні становить 52,6% від кількості працездатного населення в Україні», — заявив міністр.

А. Рева зазначив, що 26 мільйонів осіб працездатного віку на сьогодні мають офіційну роботу лише 16,3 мільйони чоловік. При цьому він наголосив, що кількість штатних працівників скоротилася на 20%, а програмою пенсійного страхування охоплені 10,2 мільйони осіб.

Цю ситуацію також прокоментував журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, така ситуація негативно впливає на можливість держави забезпечити гідні пенсії населенню.

«Це ненормально, коли у нас 18 млн зайнятих, а 11 млн платять в Пенсійний фонд внески, і то частина з них у неповному обсязі», — зазначив він.

Закон і Бізнес