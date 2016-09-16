На 14-15 березня 2017 року заплановано проведення ХIV позачергового з'їзду суддів України. З'їзд має розглянути питання обрання шести членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду України, а також внесення змін до Положення про РСУ.
Таке рішення було прийнято сьогодні, 10 січня 2017 року, на засіданні Ради суддів України, яке відбувалося у режимі відеоконференцзв'язку, передає «Закон і Бізнес».
Місцем проведення ХIV позачергового з'їзду суддів України визначено Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України за адресою: м. Київ, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.
З'їзд суддів України скликається Радою суддів України на виконання Закону України «Про Вищу раду правосуддя», який вступив у дію 5 січня 2017 року. Відповідно до цього закону з'їзд суддів України має дообрати шестеро членів Вищої ради правосуддя.
За новим законом, Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких — десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою, двох призначає Президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох — з’їзд адвокатів України, двох — всеукраїнська конференція прокурорів, двох - з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Як зазначили у РСУ, на даний час суддівську спільноту у ВРП представляють двоє суддів, яких було обрано на ХІІ з'їзді суддів України, що відбувся у вересні 2014 року, Голова Верховного Суду за посадою, двох суддів призначив Президент України за своєю квотою 30 квітня 2015 року та одного — Верховна Рада України.
Окрім дообрання членів Вищої ради правосуддя, у попередньому переліку питань ХIV позачергового з'їзду суддів України, передбачено розгляд питань щодо стану здійснення правосуддя та незалежності суддів і судів у 2016 році, обрання суддів Конституційного Суду України, внесення змін до Регламенту з'їзду суддів та Положення про Раду суддів України та інші.
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