10.01.2017 13:23



Уповноважений ВРУ з прав людини просить Конституційний Суд визнати неконституційною частину 3 статті 315 КПК, згідно якої запобіжний захід може автоматично продовжуватись, якщо відсутні клопотання сторін про їх зміну або скасування.

Про це ідеться у конституційному поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до КСУ, передає «Закон і Бізнес».

«Аналіз положень законодавства свідчить, що оскаржуване положення статті 315 КПК дозволяє за відсутності клопотань про скасування або зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту вважати продовженим просто автоматично. Це положення не зобов'язує суд ані мотивувати рішення щодо необхідності застосування таких запобіжних заході, ані вказувати строк, на який вони продовжуються», — говориться у поданні.

Як зазначає Уповноважений, це уможливлює продовження обмеження свободи особи лише на підставі законодавчого положення.

«Прошу визнати положення речення третього частини третьої статті 315 Кримінально-процесуального кодексу України таким, що не відповідає положенням частини першої статті 8 та частини другої статті 29 Конституції України», — резюмується у поданні, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес