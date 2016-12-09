05.01.2017 12:52



Норма про обов'язкове заповнення е-декларацій не поширюється на посадових осіб, що здійснюють основну діяльність в області соціального обслуговування населення. Зокрема, до таких віднесені директори шкіл та керівники закладів культури та спорту.

Відповідні норми містяться у законі «Про Вищу раду правосуддя», який набрав чинності сьогодні, передає «Закон і Бізнес».

Згідно Закону, норма про обов'язкове заповнення електронних декларацій не поширюється на посадових осіб установ і організацій, що здійснюють основну діяльність в області соціального обслуговування населення, соціальної й професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціальної захисту ветеранів війни й учасників антитерористичної операції.

Також звільнені від електронного декларування керівники установ охорони здоров'я, крім керівників установ охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва й Севастополя) рівня.

Крім того, скасована необхідність заповнювати електронні декларацій для керівників установ освіти (крім керівників вузів та їхніх заступників), науки (крім президента Національної академії наук України (НАНУ) і національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів і головних вчених секретарів НАНУ й національних галузевих академій наук, інших членів президії НАНУ й президій національних галузевих академій наук).

Звільнені від зобов'язання заповнювати електронні декларації керівники закладів культури, мистецтв, відновлення й збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту й національно-патріотичного виховання.

Закон і Бізнес