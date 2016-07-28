04.01.2017 15:39



Відсьогодні особи, що претендують або мають статус внутрішньо переміщених та учасника бойових дій включені до кола осіб, що можуть отримувати безоплатну вторинну правову допомогу.

Відповідні зміни містить опублікований сьогодні закон «Про Вищу раду правосуддя», передає «Закон і Бізнес».

Відповідно до перехідних положень Закону право на БВПД надано внутрішньо переміщеним особам та особам, які до сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Таким чином скористатися правовою допомогою тепер зможуть близько 1 700 000 людей – саме така сьогодні є приблизна кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій (на сьогодні їх близько 275 000 осіб), іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було до прийняття зазначених змін, а з будь-яких інших питань.

Крім того, змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості:

- особа матиме право на БВПД, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів;

- враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.

Закон і Бізнес