04.01.2017 11:36



Починаючи з 1 січня 2017 року розширилося коло суб’єктів е-декларування. Під другу хвилю потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, а також прирівняні до них посадові особи, юридичні особи публічного права.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), передає видання «Закон і Бізнес».

«Друга хвиля охопить більше коло суб’єктів електронного декларування. Наразі вичерпний перелік міститься у Законі України «Про запобігання корупції», — повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Тож, відповідно до Закону, під другу хвилю е-декларування потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, тобто всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них для цілей Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи, юридичні особи публічного права.

Докладніше про це можна ознайомитись в інфографіці.

Закон і Бізнес