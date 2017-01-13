Висновок експерта може переломити хід спору з податківцями

ІВАН ГРИГОР’ЄВ

Судова експертиза з першого погляду здається не надто ефективним інструментом у податкових спорах. Адже вона не є обов’язковою для особи чи органу, що здійснює провадження. Втім, за розумного підходу висновок експерта може повністю переломити ситуацію на користь платника.

«Ворог» уже взяв на озброєння

Юристи-практики радять громадянам, готуючись до судових спорів із податківцями, не нехтувати можливістю підкріпити свою позицію допоміжними доказами. Зокрема, йдеться про економічні експертизи, висновки наукових установ тощо (див. №51/2016 «ЗіБ»). Одна з переваг таких доказів у тому, що Державна фіскальна служба не має до них доступу, а отже, не зможе їх відкидати.

Втім, останнім часом митарі самі почали активно користуватися можливістю посилатися на експертизу. Про це розказала керуючий партнер експертної групи S&D Ірина Педь під час засідання комітету з податкового та митного права Асоціації правників України «Зміни до податкового кодексу. Судова експертиза в податкових спорах: тактика використання».

За її словами, сьогодні адвокати поділилися на два протилежні табори: тих, хто «дуже витончено» підходить до використання судової експертизи, й тих, хто поки що взагалі не бачить доцільності в її проведенні. Проте останнім, можливо, невдовзі доведеться стикнутись із трендом минулого року, коли державні органи подекуди почали користуватися цим інструментом активніше, ніж бізнес.

За словами І.Педь, протягом останнього року спостерігається практика, коли правоохоронні органи, розуміючи, що в них недостатньо аргументів і їхня позиція слабка, намагаються її підсилити висновком експерта. Причому такий висновок не завжди може бути достатньо аргументованим. «У судових експертів з’явився світлий та темний бік. Є низка експертів, які діють досить агресивно на боці правоохоронних органів», — прокоментувала ситуацію фахівець.

Інструменти на вибір

Відповідно до законодавства атестований судовий експерт має право надавати 4 види документів, які можуть бути по-різному використані як у позасудовому розв’язанні проблемних ситуацій, так і в суді. Перший — це класична судова експертиза, яка ініціюється в процесі. Тут передбачається, що експерт несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві висновки. Застосування експертизи повністю врегульовано процесуальним законодавством.

Інший вид документа — експертне дослідження. Він стане в пригоді, якщо через певні причини ініціювання судової експертизи було неможливим або недоцільним. Наприклад, коли суд відмовив у призначенні експертизи, що часто трапляється. Тут варто звернути увагу на те, що закон розглядає експертизу як самостійне джерело доказів, однак й інші документи, в тому числі експертне дослідження, також можуть бути такими.

Також до атестованого експерта можна звернутися по консультацію, необхідність в якій виникає, коли не треба детально досліджувати документи. Як правило, так чинять у разі планування якихось юридичних дій, операцій, якщо на певному етапі виникають сумніви щодо їх безпечності. Дослідження експерта, по-перше, допоможе в прийнятті рішення, по-друге, свідчитиме про відсутність умислу в платника, якщо в подальшому виникнуть якісь претензії в правоохоронців.

Проблема якості

Четвертий документ, який минулого року був популярним, — це рецензія на висновок експерта. «На жаль, останнім часом спостерігається дуже велика кількість неякісних (з різних причин) експертиз. І нам доводиться рецензувати висновки колег», — розповіла І.Педь.

Для чого ж може знадобитися рецензія? Процесуальне законодавство передбачає як спосіб отримання іншої думки проведення повторної експертизи. При цьому, коли існують дві експертизи, не завжди очевидно, у чому джерело суперечностей. Крім того, інколи порушуються правила проведення експертизи, що призводить до неправильних висновків.

Фахівець розповіла про випадок із практики. Експертові поставили запитання: чи підтверджується документально заниження податків за умови, що в ланцюжку постачальників було підприємство з ознаками фіктивності? Висновок: підтверджується. Проте з документа випливає, що його складено з умовою про заниження податків. Тобто експерт сам поставив собі таку умову та зробив категоричний висновок. А запитання поставила податкова міліція.

Також І.Педь повідомила, що останнім часом спостерігається зростання кількості кримінальних проваджень, порушених на підставі аналітичних довідок, підкріплених висновками експертів. Тому сьогодні рецензії мають попит, оскільки «дозволяють переломити ситуацію на користь захисту».

Як призначити дослідження

Все ж таки найбільш затребуваним сьогодні є висновок експерта в кримінальному провадженні. Недавно адвокати отримали право самостійно призначати експертизу. Однак часто вони обмежені тим, що потрібні документи містяться в матеріалах справи. Для таких випадків Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє іншу процедуру — сторона захисту подає про призначення експертизи. Проте, за словами І.Педь, в її практиці не було жодного випадку, коли б правоохоронці задовольнили таке клопотання.

Утім, тут може спрацювати інший механізм — призначення експертизи за дорученням слідчого судді. Для цього спочатку треба подати клопотання до сторони обвинувачення й, коли буде відмова, звернутися до суду. Він може призначити експертизу, якщо адвокат обґрунтує, чому через об’єктивні причини не було можливості самостійно вирішити це питання.

У деяких учасників дискусії виникло питання, навіщо проводити економічну експертизу, якщо суддя сам може зробити висновок на підставі матеріалів справи? І.Педь погодилася, що призначати експертизу, коли все очевидно з документів, сенсу немає. Та бувають випадки, коли це необхідно. Як приклад повідомила про ситуацію з визнанням договорів нікчемними. Тут експерт може підтвердити належне оформлення документів, наявність необхідних для виконання операції матеріально-трудових ресурсів, оприбутковування товарів, подальше їх використання в господарській діяльності тощо.

Також останнім часом податківці часто мають претензії до фізосіб-підприємців. Мовляв, ті лише отримують винагороду за оптимізацію. У таких випадках експерти підтверджують зв’язок ФОП із господарською діяльністю.

Зброя адвоката

Керуючий партнер адвокатської компанії «Соколовський і партнери» Владислав Соколовський зазначив, що експертне дослідження — це зброя адвоката, яку треба використовувати як у судових засіданнях, так і під час спілкування з податковими органами. Це не панацея, тобто за допомогою експертного висновку не можна вирішити всі питання. Але його варто використовувати як зброю, як інструмент у боротьбі й отримувати позитивний результат», — сказав він.

Тож, оскільки ціна питання в спорах із фіскалами може бути чималою, платникам варто використовувати всі можливі засоби захисту. Головне — визначитись, як та за яких ситуацій їх засовувати з найбільшою ефективністю.