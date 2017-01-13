Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Не другорядний аргумент

За словами І.Педь (друга справа), державні органи подекуди почали використовувати економічну експертизу активніше, ніж бізнес.

За словами І.Педь (друга справа), державні органи подекуди почали використовувати економічну експертизу активніше, ніж бізнес.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!