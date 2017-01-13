Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Армійські порядки

Суддя-доповідач Михайло Запорожець (у центрі) та його колеги переконані в протиправному обмеженні виплат, але з рішенням не поспішали.

Суддя-доповідач Михайло Запорожець (у центрі) та його колеги переконані в протиправному обмеженні виплат, але з рішенням не поспішали.

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