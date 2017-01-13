Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Іспит проти оцінювання

Про рівні умови доступу до професії можна буде говорити тоді, коли для оцінювання кандидатів на посади в судах будь-якої інстанції використовуватимуться уніфіковані підходи.

Про рівні умови доступу до професії можна буде говорити тоді, коли для оцінювання кандидатів на посади в судах будь-якої інстанції використовуватимуться уніфіковані підходи.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!