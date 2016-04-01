03.01.2017 14:57



Обвинувачувані у вбивстві адвоката російських розвідників Юрія Грабовського зізналися у ще одному злочині. Крім того, захисники заявляють про зникнення ключового свідка у справі.

Про це йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин» про розгляд справи у Шевченківському районному суді міста Києва, передає «Закон і Бізнес».

Адвокати і колеги вбитого адвоката Юрія Грабовського переконані, що у цій справі двоє обвинувачених, які визнали свою провину за викрадення та розправу, не єдині. Більше того, загадково почали зникати ключові свідки. Зокрема, помічник колеги Грабовського Сергій Федосенко, який, імовірно, був останнім, хто бачив захисника російських ГРУвців живим, та його викрадачів.

«Він зник в той момент, коли група адвокатів у нього спробувала взяти пояснення по даному кримінальному провадженню. Він – єдина особа, який бачив третього у цій групі тих двох, які зараз сидять на лаві підсудних. Тобто це безпосередній очевидець того, що до цієї справи причетні і інші особи», — говорить адвокат Ольги Грабовської Анна Боряк.

Самі підсудні, 26-річний фітнес-тренер Артем Яковенко та 20-річний студент Максим Чмильов, нічого не говорять про третього обвинуваченого. Захисники кажуть, що молодики свою провину повністю визнають. Натомість в суді ще й досі не визначилися, чи відкриють засідання для громадськості, як того хочуть захисники постраждалої сторони.

«Ми будемо відштовхуватися від інтересів сторони постраждалих, тому будем оцінювати, коли вже з’являтимуться клопотання. У зв’язку з тим, що в даному кримінальному процесі іде мова про особисте життя загиблого, тому ми будемо відштовхуватися з тої точки зору - оприлюднювати чи не оприлюднювати дану інформацію», — каже адвокат обвинуваченого Артема Яковенка Олександр Панченко.

Як виявилося, вбивство адвоката Грабовського не єдине, в чому зараз звинувачують обох молодиків. Під час слідчих дій вони зізналися ще в одному злочині півторарічної давнини. Тоді вони розправилися зі столичним пенсіонером, від якого вимагали квартиру. Саме через неї зловмисники вбили і закопали пенсіонера, як власне і захисника російських військових Юрія Грабовського.

Нагадаємо, адвоката російських розвідників Юрія Грабовського знайшли вбитим 25 березня у Черкаській області за 27 кілометрів від міста Жашків. За версією прокуратури, адвоката схопили в Одесі, накачали психотропами і доставили в Київ. Звідти перевезли в околиці м. Жашків, де застрелили і закопали.

Закон і Бізнес