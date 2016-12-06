03.01.2017 13:29



Президент Украины Петр Поршенко подписал принятый закон «О Высшем совете правосудия».

Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає «Закон і Бізнес».

«Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, насамперед, з механізмів призначення, переведення, звільнення суддів, надання згоди на затримання або арешт судді», — зазначив Петро Порошенко.

Він також подякував Верховній Раді, яка дослухалась до його пропозиції, підтримала цей Закон та схвалила його у терміни, які дозволяють ВРП вже у 2017 році повноцінно запрацювати. Крім того, Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу.

Як раніше повідомлялося, 21 грудня вночі Верховна Рада України прийняла закон «Про Вищу раду правосуддя». Це рішення підтримало 257 народних депутатів. Однак інші парламентарі вважають, що Закон біло прийнято з порушенням Регламенту ВР та конституційних принципів. Тому 22 грудня у Раді був зареєстрований проект постанови «Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому закону «Про Вищу раду правосуддя». 28 грудня Закон підписав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Як зауважує автор проекту, розгляд проекту Закону про ВРП проведено фактично без дотримання процедури другого читання, тобто постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього, що суперечить вимогам статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року проект Закону про Вищу раду правосуддя №5180, внесений Президентом України, було прийнято за основу 232 голосами народних депутатів.

Пізніше документ зазнав змін, проти яких виступили асоціації суддів. Відповідно до поправок, фактичному звільненню підлягають близько тисячі «суддів-п’ятирічок», що може призвести до колапсу судової системи. Але пізніше виявилося, що зазначені поправки не були схвалені Комітетом ВР з питань правової політики та правосуддя.

В свою чергу, 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції закликала ВРУ невідкладно ухвалити Закон «Про Вищу раду правосуддя», адже трирічний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які дискредитували судову систему в період Євромайдану, спливає за два місяці.

Закон і Бізнес