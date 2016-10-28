28.12.2016 14:34



Судді, які покинули непідконтрольні Україні території, залишились сам на сам із соціальними проблемами і потребують державної підтримки. Зокрема, це може бути реалізовано у програмі страхування житла.

Про це розповіла секретар дисциплінарної секції Вищої ради юстиції Алла Лесько під час брифінгу за підсумками ІІІ Конституційного полілогу «Юстиція в умовах конфлікту: виклики та перспективи судової реформи», який відбувся у Сєвєродонецьку.

Як повідомила А.Лесько, судді, які покинули не підконтрольні Україні території наразі не забезпечені житлом. При цьому, коли особа виконує таку відповідальну роботу, вона не повинна стикатись із подібними проблемами. Разом з тим звернення до місцевої влади щодо цих питань не дали позитивних результатів.

За словами члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, за нинішніх умов мало хто готовий купувати житло у безпосередній близькості до зони бойових дій. Тому, якщо держава не готова безкоштовно надавати житло переселенцям, вона могла б принаймні створити програму його страхування.

Закон і Бізнес