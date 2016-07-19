28.12.2016 12:41



Уряд нагадує роботодавцям, що органи місцевого самоврядування уповноважені перевіряти підприємства, тому оформлення працівника на неповний день або півставки може каратися штрафом у «сотні тисяч гривень».

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає «Закон і Бізнес».

«Я вимагаю як Прем’єр-міністр, щоб людям, які працюють, платили чесну заробітну плату з двох причин. Перше, найголовніший виклик для нас для всіх – це боротьба з бідністю. Для того, щоб почати з цим реально боротися, треба підвищувати у тому числі мінімальну заробітну плату. Уряд зробив цей крок, у бюджетній сфері ми це виконаємо бездоганно. Приватний сектор, бізнес має це теж виконати. Я вважаю, що такі можливості сьогодні у бізнесу є», — заявив Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що у бюджеті на 2017 рік прийнято рішення про підвищення першого тарифного розряду до 1600 грн. Таким чином, заробітна плата буде нараховуватися не від 1335 грн, як було раніше, а від 1600 грн.

Прем’єр-міністр застеріг роботодавців від зловживань, наприклад щодо оформлення працівника на півставки, неповний робочий день. Він нагадав, що було розширено повноваження органів влади, у тому числі органів місцевого самоврядування, щодо перевірок на підприємствах. Виявлене неспівпадіння у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції.

«Не треба нікому бавитися, — підкреслив В. Гройсман. - Людина, яка працює, має отримати нормальну заробітну плату – не менше ніж 3200 грн», що відповідає споживчому кошику.

«Я не хочу нікого карати, просто прошу усіх роботодавців: поважайте своїх працівників, нарахуйте заробітну плату, яку вони чесно заробили, не менше рівня мінімальної заробітної плати 3200 грн, сплатіть за них внески у Пенсійний фонд, і ситуація в країні почне налагоджуватися», — підкреслив глава Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати два місяці тому, що забезпечило достатній час роботодавцям для проведення розрахунків і вивчення питання.

Він також зазначив, що дав доручення Віце-прем'єр-міністру України Павлу Розенку провести у грудні всеукраїнську селекторну нараду за участі представників Міністерств освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби, Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці, профспілок та профільних заступників голів державних адміністрацій «для того, щоб нікому не було повадно гратися з мінімальною заробітною платою».

Уряд проаналізує ключові показники ефективності по кожному регіону протягом 2015-2016 років по категоріям, «скільки було зайнятих людей, скільки їм нарахували заробітну плату, скільки було сплачено» та буде їх системно відслідковувати.

«Я думаю, що ми за декілька місяців порядок у цей сфері наведемо. Зрозуміло, що не усі зразу з розумінням і повагою поставляться до працюючих людей, але Уряд допоможе усім зрозуміти невідворотність цього шляху і необхідність його виконання. Люди мають отримувати нормальну заробітну плату і чесну», - наголосив Прем’єр-міністр.

Закон і Бізнес