27.12.2016 16:54



На сайті Верховної Ради України з'явився розділ «Портал громадського обговорення законопроектів». Інформаційний ресурс працює у тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба апарату ВРУ, передає «Закон і Бізнес».

«На даному етапі розпочато тестування цього інформаційного ресурсу. З метою організації більш ефективної взаємодії з громадськістю, інститутами громадянського суспільства, експертним середовищем комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя долучається до цього процесу», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що для апробації програмно-технологічних можливостей порталу громадського обговорення законопроектів у тестовому режимі подано для широкого обговорення два законопроекти, щодо яких комітет було визначено головним з їх опрацювання: проект закону № 5144 «Про лобізм» та проект закону № 5144-1 «Про лобіювання».

Нагадаємо, у листопаді в Раді було презентовано «Портал громадського обговорення законопроектів». На разі ресурс працює у тестовому режимі, відвідати його можна за посиланням.