27.12.2016 10:58



Вища рада юстиції на засіданні 26 грудня 2016 року прийняла рішення про звільнення 11 суддів у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищій раді юстиції, у зв’язку з поданням заяви про відставку Рада прийняла рішення про звільнення:

Боженко Лариси Володимирівни – з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Гук Валентини Василівни – з посади судді апеляційного суду Харківської області;

Декайла Петра Володимировича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;

Лузан Лариси Вікторівни – з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Луньової Тамари Миколаївни – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;

Малихіна Олексія Родіоновича – з посади судді Московського районного суду міста Харкова;

Орла Сергія Івановича – з посади судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області;

Осадчука Володимира Павловича – з посади судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області;

Подковського Олега Анатолійовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;

Теслі Олексія Петровича – з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області;

Максимовича Юрія Андрійовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області.

Рада ухвалила залишити без розгляду заяви про звільнення у відставку таких суддів:

Бурди Надії Миколаївни – з посади судді господарського суду Тернопільської області;

Гладкого Святослава Васильовича – з посади судді апеляційного суду Рівненської області;

Гошовського Георгія Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Закарпатської області;

Митрохіна Анатолія Архиповича – з посади судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Смолки Ірини Олександрівни – з посади судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;

Стана Івана Васильовича – з посади судді апеляційного суду Закарпатської області;

Бровченка Володимира Володимировича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Глініна Бориса Вікторовича – з посади судді апеляційного суду Харківської області;

Залімського Ігоря Геннадійовича – з посади судді Вінницького апеляційного адміністративного суду;

Кузьми Романа Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;

Реброва Сергія Олексійовича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;

Рибчинського Віктора Павловича – з посади судді апеляційного суду Вінницької області

Шпинти Михайла Дмитровича – з посади судді апеляційного суду Рівненської області.

Рада відклала розгляд заяв про відставку:

Дем’яносова Миколи Власовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Островича Сергія Ернестовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Прищепи Тетяни Петрівни – з посади судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

Сливки Володимира Васильовича – з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Степашка Олександра Івановича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Вища рада юстиції також відклала розгляд заяви про звільнення за власним бажанням Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.