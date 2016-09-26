Вища рада юстиції на засіданні 26 грудня 2016 року прийняла рішення про звільнення 11 суддів у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Вищій раді юстиції, у зв’язку з поданням заяви про відставку Рада прийняла рішення про звільнення:
Боженко Лариси Володимирівни – з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Гук Валентини Василівни – з посади судді апеляційного суду Харківської області;
Декайла Петра Володимировича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;
Лузан Лариси Вікторівни – з посади судді апеляційного суду Сумської області;
Луньової Тамари Миколаївни – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області;
Малихіна Олексія Родіоновича – з посади судді Московського районного суду міста Харкова;
Орла Сергія Івановича – з посади судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області;
Осадчука Володимира Павловича – з посади судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області;
Подковського Олега Анатолійовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;
Теслі Олексія Петровича – з посади судді Чортківського районного суду Тернопільської області;
Максимовича Юрія Андрійовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області.
Рада ухвалила залишити без розгляду заяви про звільнення у відставку таких суддів:
Бурди Надії Миколаївни – з посади судді господарського суду Тернопільської області;
Гладкого Святослава Васильовича – з посади судді апеляційного суду Рівненської області;
Гошовського Георгія Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Закарпатської області;
Митрохіна Анатолія Архиповича – з посади судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;
Смолки Ірини Олександрівни – з посади судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;
Стана Івана Васильовича – з посади судді апеляційного суду Закарпатської області;
Бровченка Володимира Володимировича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Глініна Бориса Вікторовича – з посади судді апеляційного суду Харківської області;
Залімського Ігоря Геннадійовича – з посади судді Вінницького апеляційного адміністративного суду;
Кузьми Романа Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;
Реброва Сергія Олексійовича – з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області;
Рибчинського Віктора Павловича – з посади судді апеляційного суду Вінницької області
Шпинти Михайла Дмитровича – з посади судді апеляційного суду Рівненської області.
Рада відклала розгляд заяв про відставку:
Дем’яносова Миколи Власовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Островича Сергія Ернестовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;
Прищепи Тетяни Петрівни – з посади судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;
Сливки Володимира Васильовича – з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Степашка Олександра Івановича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;
Вища рада юстиції також відклала розгляд заяви про звільнення за власним бажанням Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.
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