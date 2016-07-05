26.12.2016 11:05



Міністерство юстиції здійснюватиме контроль за діяльністю суб'єктів державної реєстрації не тільки при розгляді скарг, а й шляхом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі.

Відповідний Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації затверджено постановою Кабміну № 990 від 21 грудня 2016 року, передає «Закон і Бізнес».

Згідно документу, міністерство юстиції здійснюватиме контроль за діяльністю суб'єктів державної реєстрації та державних реєстраторів не тільки при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Прийнятий Порядок визначає підстави та критерії проведення такого моніторингу реєстраційних дій.

Зокрема пунктом 4 Порядку визначено, що моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:

1) порушення строків, визначених Законами;

2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;

3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

5) скасування (видалення) записів з реєстрів;

6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.

Періодичність моніторингу реєстраційних дій за окремими зазначеними критеріями, перелік державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг за критерієм, визначеним у підпункті 6 цього пункту, а також строк, протягом якого проводиться такий моніторинг, визначаються (затверджуються) Мін’юстом з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті.

Виявлення в процесі моніторингу порушень порядку державної реєстрації є підставою для проведення Міністерством юстиції камеральної перевірки державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації.

Крім того, документом передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Закон і Бізнес