Громадська рада доброчесності та Національне антикорупційне бюро України домовилися про співпрацю в перевірці відомостей про осіб, що претендують на зайняття посад суддів.
Про це йшлося під час зустрічі директора НАБУ Артема Ситника з представниками Ради, передає «Закон і Бізнес».
Представники Ради повідомили, що наразі допомагають Вищій кваліфікаційній комісії суддів перевіряти інформацію про кандидатів на посади суддів і сподіваються на допомогу в цьому питанні з боку НАБУ.
В свою чергу, Артем Ситиник запевнив у готовності до співпраці та наголосив, що обмін інформацією має відбуватися в рамках законодавства, яке містить певні обмеження щодо таких дій.
Учасники зустрічі домовилися про координацію зусиль й налагодження комунікації з управлінням аналітики та обробки інформації Бюро.
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