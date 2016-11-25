26.12.2016 09:47



Громадська рада доброчесності та Національне антикорупційне бюро України домовилися про співпрацю в перевірці відомостей про осіб, що претендують на зайняття посад суддів.

Про це йшлося під час зустрічі директора НАБУ Артема Ситника з представниками Ради, передає «Закон і Бізнес».

Представники Ради повідомили, що наразі допомагають Вищій кваліфікаційній комісії суддів перевіряти інформацію про кандидатів на посади суддів і сподіваються на допомогу в цьому питанні з боку НАБУ.

В свою чергу, Артем Ситиник запевнив у готовності до співпраці та наголосив, що обмін інформацією має відбуватися в рамках законодавства, яке містить певні обмеження щодо таких дій.

Учасники зустрічі домовилися про координацію зусиль й налагодження комунікації з управлінням аналітики та обробки інформації Бюро.

Закон і Бізнес