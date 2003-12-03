Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Об'єкт будівництва, незавершений під час шлюбу, підлягає поділу при розлученні, — ВСУ

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