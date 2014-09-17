23.12.2016 09:46



Уряд підтримав збільшення вдвічі рівню оплати послуг адвокатів за годину роботи надання БВПД з 1 січня 2018 року – до 5% прожиткового мінімуму на місяць, розрахованого відповідно до закону для працездатних осіб.

Як повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги, Кабмін підтримав пропозиції Мін’юсту щодо внесення змін до постанови КМУ від 17.09.2014 № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», передає «Закон і Бізнес».

Підтримані Урядом зміни стосуються низки ініціатив, що дозволять збільшити і збалансувати умови оплати праці та відшкодування витрат адвокатів за надання БВПД, а саме:

- з 1 січня 2018 року розмір оплати за годину роботи адвоката за надання правової допомоги становитиме 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- уніфіковано структуру викладення інформації щодо обчислення розміру винагороди адвокатів за надання правової допомоги шляхом перенесення механізму оплати послуг адвоката за надання правової допомоги, передбаченої пунктами 2, 3 частини другої статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та викладення його за допомогою відповідних формул. За аналогією з іншими випадками надання БВПД, при розрахунку розміру винагороди адвоката враховано фактор особливої категорії клієнта (неповнолітні, особи, які мають фізичні чи психічні вади і т.д.), що у попередній редакції постанови не брався до уваги;

- об’єднано підхід до оплати послуг адвокатів за надання правової допомоги: особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт; особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; у разі залучення до окремої процесуальної дії; у процедурах, пов'язаних з видачою особи (екстрадицією), запроваджено уніфіковану формулу розрахунку;

- спрощено порядок застосування коефіцієнта повноти розгляду доказів судом;

- у зв’язку з неоднозначним застосуванням положень кримінального процесуального законодавства в частині визначення терміну «завершене судове засідання» запроваджено коефіцієнт, що передбачає врахування кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях. Зазначений коефіцієнт застосовуватиметься на всіх стадіях судового провадження у разі, коли на відповідній стадії провадження було понад п’ять таких днів (у попередній редакції постанови цей фактор враховується лише на стадії розгляду в суді І-ої інстанції у разі, якщо відбулося понад 10 судових засідань);

- з метою уникнення двозначного трактування поняття «епізод злочинної діяльності» для потреб розрахунку наводиться визначення епізоду злочинної діяльності та особливості врахування кількості таких епізодів у випадку продовжуваного злочину.

Крім того, за наявності підтверджуючих документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням правової допомоги, зокрема на придбання пально-мастильних матеріалів, відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості або за відсутності сполучення транспортом загального користування, з урахуванням відстані від місця проживання адвоката або його робочого місця до місця надання правової допомоги та в зворотному напрямку.

Як очікується, реалізація Постанови потребуватиме понад 100 млн гривень додаткових видатків з державного бюджету на рік.

Закон і Бізнес