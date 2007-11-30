30.12.2016 15:02



РСУ нагородила почесними грамотами та оголосила подяки 72 колишнім служителям Феміди та 164 працівникам апарату. Про це йдеться у рішенні РСУ від 02.12.2016 №91 текст якого друкує «Закон і Бізнес».

Рада суддів України

Рішення

2 грудня 2016 року м.Київ №91

Про заохочення суддів у відставці та працівників апарату судів

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів О.Марченко про заохочення суддів у відставці та працівників апарату судів, відповідно до ч.9 ст.56 закону «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів, затвердженого рішенням РСУ від 30.11.2007 №118 (зі змінами), та Положення про РСУ, затвердженого Х, позачерговим, з’їздом суддів 16.09.2010 (з наступними змінами), Рада суддів України

ВИРІШИЛА:

За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята — Дня працівників суду:

нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:

АЛЬКОВУ Світлану Миколаївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

АНДРІЙЦЬО Василя Дмитровича — суддю Закарпатського окружного адміністративного суду у відставці;

АНІСІМОВА Олександра Олександровича — консультанта суду Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

АНТОНЮК Людмилу Євтропіївну — головного спеціаліста відділу управління персоналом Апеляційного суду Волинської області;

БОЛТУНОВУ Ларису Михайлівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

БОРИСОВА Євгена Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

БРАТІЩЕВУ Людмилу Анатоліївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ВАСИЛЕВИЧ Ірину Іванівну — спеціаліста з роботи з архівом відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;

ВЛАСКІНА Валерія Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ВОЛОШИНА Миколу Петровича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ВОРОНЕНКО Тетяну Володимирівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;

ГАЙДУК Віру Іванівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ГАЛЬЯНОВУ Ірину Григорівну — суддю Апеляційного суду Харківської області у відставці;

ГОРДІЙЧУК Наталію Олексіївну — керівника апарату Рівненського окружного адміністративного суду;

ГРИЩЕНКО Наталю Миколаївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ДІГТЯР Ірину Романівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;

ДРИБАСА Леоніда Івановича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ДУБОВУ Тамару Михайлівну — суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;

ДЯКОН Тетяну Олександрівну — провідного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;

ЗАІКУ Валерія В’ячеславовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ЗАЙЦЕВА Василя Вікторовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ЗАЙЦЕВА Леоніда Миколайовича — суддю Старобільського районного суду Луганської області у відставці;

КАЛІНОВСЬКУ Віру Степанівну — суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області у відставці;

КАЛІТІНСЬКУ Аллу Вікторівну —головного консультанта відділу систематизації законодавства Верховного Суду;

КАТКОВА Ігоря Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

КИСЛОГО Миколу Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

КОВАЛЬОВУ Наталію Миколаївну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;

КОЗЛОВА Сергія Петровича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

КОСЕНКА Леоніда Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

КОТОВИЧА Олександра Леонардовича — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;

КОТУШЕНКО Світлану Пилипівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

КОЧКОВУ Наталію Олексіївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

КРАНГУ Ларису Степанівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

КУРИЛЕНКО Лесю Володимирівну — головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Київської області;

КУРЛІЩУК Надію Євгеніївну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ЛИТВИНА Валерія Миколайовича — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;

ЛІСІЦИНУ Аллу Іванівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ЛЮБЧЕНКО Світлану Миколаївну — головного спеціаліста канцелярії управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду;

ЛЯХОВСЬКУ Ірину Євгенівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

МАЛІЄНКО Наталію Володимирівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

МАЛЬЧЕНКО Оксану Валентинівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;

МАРТИНЕНКА Олександра Васильовича — суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у відставці;

МАРТИНЮК Нілу Кузьмівну — начальника відділу прес-служби Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;

МЕДВЕДЄВУ Людмилу Павлівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

МЕЛЬНИК Василину Михайлівну — суддю Городоцького районного суду Хмельницької області у відставці;

МІХЕЄВУ Вікторію Юріївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

МІЩЕНКА Володимира Івановича — суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;

МУРАШКО Катерину Валеріївну —помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

ОВСІЄНКО Олену Григорівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;

ОЛІЙНИКА Миколу Васильовича — суддю Апеляційного суду Чернівецької області у відставці;

ОМЕЛЬЧУК Аллу Анатоліївну —головного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;

ОРОБЦОВУ Раїсу Іллівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ПИЛИПЕНКО Наталію Михайлівну — головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату Апеляційного суду Запорізької області;

ПРИМІЧ Ганну Іванівну — суддю Криворізького районного суду Дніпропетровської області у відставці;

РЕМЕЗА Валентина Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

РИШКОВУ Наталію Миколаївну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;

РИЩУКА Петра Ксенофонтовича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;

РОМАНЮК Марину Марківну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

РУДИК Людмилу Миколаївну — суддю Гощанського районного суду Рівненської області у відставці;

РУДЬ Валентину Вікторівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

РУЖИЦЬКОГО Віталія Орестовича — заступника керівника апарату Долинського районного суду Івано-Франківської області;

РУСЬКИХ Катерину Григорівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

САМЧУКА Петра Петровича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;

САФРОНОВУ Ганну Станіславівну — заступника керівника апарату Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

СВІДЕРСЬКУ Тетяну Анатоліївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

СЕМОПЯДНОГО Валерія Олексійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

СЕРБІНА Валентина Віталійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

СЕРДЮК Ганну Олександрівну — помічника судді Апеляційного суду Запорізької області;

СМИРНОВУ Євгенію Павлівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;

СОКОЛАН Наталію Олександрівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

СОЛОВЕЙ Раїсу Степанівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

СТЕЦЮКА Івана Савича — суддю Теофіпольського районного суду Хмельницької області у відставці;

СТРОГУ Віру Іванівну — оператора комп’ютерного набору Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ТАРАБАНА Євгена Олексійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ТЕРЕНКОВСЬКУ Альону Миколаївну — консультанта Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

ТЕРТИЧНОГО Віталія Григоровича — суддю Львівського окружного адміністративного суду, звільненого у зв’язку з досягненням 65 років;

ТОПІХУ Романа Миколайовича — помічника судді Верховного Суду України;

УКРАІНЦЕВУ Людмилу Дмитрівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

УСМАНОВУ Світлану Семенівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ФЕДОРЧЕНКО Ірину Олександрівну — керівника апарату Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

ХАРЧУКА Віктора Михайловича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;

ХОМЕНКА Олега Анатолійовича — керівника служби судових розпорядників Верховного Суду України;

ЧЕПУРКА Валерія Олексійовича — суддю Менського районного суду Чернігівської області у відставці;

ЧЕРНЕНКОВУ Людмилу Андріївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ЧЕРНУСЬ Катерину Петрівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;

ШЕВЧЕНКО Вікторію Валентинівну — суддю Апеляційного суду Харківської області у відставці;

ШМИГЕЛЬСЬКОГО Івана Васильовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;

ШТИХ Катерину Михайлівну — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;

нагородити Грамотою Ради суддів України:

БЕЛЬДІЙ Світлану Ярославівну — провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва суду, розгляду звернень громадян та організаційно-протокольного забезпечення суддівського самоврядування апарату Господарського суду Київської області;

БЕЛЬКОВУ Любов Валентинівну —керівника апарату Одеського апеляційного адміністративного суду ;

БОНДАРЕЦЬ Ларису Василівну — заступника керівника апарату Рівненського окружного адміністративного суду;

БРЕЗІЦЬКУ Наталію Ігорівну — начальника відділу забезпечення

діяльності судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Миколаївської області;

БРИНЦЕВА Андрія Леонідовича — завідувача сектору телекомунікацій та захисту інформації відділу телекомунікацій, захисту інформації та відеоконференцій управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;

БУРЛАКОВУ Наталію Володимирівну — начальника відділу з питань персоналу Апеляційного суду Луганської області;

ВЕЧЕРЕНКА Євгена Медатовича —секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апарату Апеляційного суду Запорізької області;

ВІКТОРУК Вікторію Валеріївну — начальника відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу Окружного адміністративного суду м.Києва;

ВІНЯРСЬКУ Аліну Анатоліївну — помічника голови Апеляційного суду Хмельницької області;

ВІТЮК Оксану Володимирівну — начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян Окружного адміністративного суду м.Києва;

ГОЛУБ Галину Василівну — заступника керівника апарату Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ДАНИЛЮК Катерину Дмитрівну — старшого секретаря Апеляційного суду Чернівецької області;

ДЕРЕВ’ЯНКА Іллю Олександровича — помічника судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;

ДЄЄВА Максима Сергійовича — помічника судді апарату Апеляційного суду Запорізької області;

ДОМАНОВУ Ірину Федорівну — помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

ДРОЗД Олесю Станіславівну — помічника судді Апеляційного суду Київської області;

ЗАЙЧЕНКО Олену Вікторівну — секретаря судових засідань Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;

ІВАНОВУ Ірину Петрівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;

ІВЧЕНКО Наталію Сергіївну — керівника апарату Апеляційного суду Житомирської області;

КОЗЕК Юлію Іванівну — помічника судді Апеляційного суду Чернівецької області;

КОНОНСЬКУ Ірину Євгеніївну — головного консультанта сектору прийому громадян відділу прийому громадян Верховного Суду;

КОТОВУ Наталію Олександрівну — заступника керівника апарату Апеляційного суду Чернівецької області;

КОШЛАТУ Валентину Миколаївну — секретаря Краснопільського районного суду Сумської області;

КУДРУ Валентину Миколаївну — помічника судді Апеляційного суду Миколаївської області;

КУЦЕНКО Людмилу Сергіївну — помічника судді Апеляційного суду Миколаївської області;

ЛІТВІНОВУ Лілію Леонідівну — начальника статистично-інформаційного відділу Одеського апеляційного господарського суду;

ЛОЗУ Тамару Петрівну — головного консультанта сектору службової документації загального відділу управління організаційного забезпечення та автоматизованого документообігу Верховного Суду;

МОСІНУ Ольгу Володимирівну — головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апарату Апеляційного суду Запорізької області;

ОГІЛЬКА Анатолія Васильовича —помічника судді Апеляційного суду Київської області;

ОСТАПЕНКА Віталія Володимировича — головного консультанта відділу нормативно-правової роботи науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;

ПАВЛЮК Тамілу Петрівну — начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Житомирської області;

ПОВЄТКІНУ Олесю Миколаївну — помічника судді Апеляційного суду Запорізької області;

ПОЛІЩУК Світлану Олександрівну — секретаря судового засідання Гощанського районного суду Рівненської області;

ПОСТЕВКУ Наталію Євгенівну — головного спеціаліста відділу управління персоналом Апеляційного суду Чернівецької області;

ПРИХІДЬКО Людмилу Богданівну — начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду;

РАЄНКА Валентина Івановича — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;

САДОВСЬКУ Людмилу Олександрівну — головного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та статистики Господарського суду Рівненської області;

СВИНАРЕНКО Інну Валентинівну — помічника судді Оболонського районного суду м.Києва;

СЕМЕНЯКУ Олександра Миколайовича — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;

СКАКУН Катерину Василівну — секретаря судового засідання Апеляційного суд Чернівецької області;

СНІСАР Тетяну Владиславівну — помічника голови Оболонського районного суду м.Києва;

СТАРОДУБ Світлану Павлівну — начальника відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрішньовідомчої службової кореспонденції (Канцелярії) апарату Господарського суду Київської області;

ТАРАСЮК Ольгу Олександрівну — керівника апарату Волинського окружного адміністративного суду;

ТОМАШЕВСЬКОГО Валерія Анатолійовича — суддю Чаплинського районного суду Херсонської області у відставці;

ТРИФОНОВУ Олену Ігорівну — помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

ХРОМ’ЯНЧУК Іванну Юріївну — помічника судді Апеляційного суду Чернівецької області;

ЦИЦИЛІНУ Олену Володимирівну — заступника керівника апарату Апеляційного суду Луганської області;

ЧЕРЕВАТУ Ольгу Василівну — головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи апарату Апеляційного суду Запорізької області;

оголосити подяку Ради суддів України:

АББАСОВІЙ Наталії Володимирівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

АЛЄКСЄЄНКУ Сергію Миколайовичу — начальнику відділу інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату Господарського суду Київської області;

АНДРЄЄВУ Володимиру Сергійовичу — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

АНДРЄЄВУ Дмитру Вікторовичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

БАКУЛЬСЬКІЙ Наталії Вікторівні — помічнику голови Господарського суду Рівненської області;

БЕЛИШЕВІЙ Анастасії Владиславівні — старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;

БЕРЕГОВІЙ Аліні Анатоліївні — секретарю судових засідань Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

БЕРЕЗАН Ганні Василівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

БЄЛОВІЙ Тетяні Валеріївні — секретарю судових засідань Комінтернівського районного суду м.Харкова;

БОДНАРУКУ Миколі Васильовичу — судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області у відставці;

БОНДАРЕНКО Галині Володимирівні — секретарю судових засідань Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

БОЧКО Катерині Вікторівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

БУГАЮ Олегу Сергійовичу — головному спеціалісту з інформаційних технологій Гощанського районного суду Рівненської області;

БУРДЮГОВІЙ Надії Іванівні — секретарю Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ВАСИЛЬЄВІЙ Анжеліці Леонідівні — секретарю Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ВОЛКОВІЙ Юлії Костянтинівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ГІМАРІ Наталії Віталіївні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;

ГЛІБОЧАНУ Наталії Іванівні — керівнику апарату Донецького апеляційного адміністративного суду;

ГРИГОРЯН Наріне Григорівні — секретарю судових засідань Ірпінського міського суду Київської області;

ГРИНЮК Людмилі Василівні — помічнику судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;

ГУЛЕНКО Катерині Сергіївні — помічнику судді Господарського суду Луганської області;

ГУСЄВІЙ Катерині Леонідівні — помічнику судді Апеляційного суду Херсонської області;

ДЕГТЯРЮК Людмилі Олександрівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

ДІТЬКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ДОВЖЕНКУ Олександру Вадимовичу — помічнику судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;

ДОНИК Марії Миколаївні — помічнику голови Київського апеляційного адміністративного суду;

ДУЩАКУ Григорію Сергійовичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ЄСИПЧУК Наталії Миколаївні — провідному спеціалісту відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Чернігівської області;

ЖАЛДАКУ Сергію Олексійовичу — помічнику судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;

ЗЕНІНІЙ Олені Олександрівні — спеціалісту Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ІВАЩЕНКО Юлії Олексіївні — помічнику судді Красногвардійського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

КАРПЮК Ользі Сергіївні — секретарю судових засідань Київського апеляційного господарського суду;

КИРЮШИНІЙ Тетяні Ігорівні — помічнику судді Апеляційного суду Київської області;

КІРСАНОВІЙ Лідії Іванівні — судді Апеляційного суду Харківської області у відставці;

КІРЧЕВУ Валерію Олександровичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

КОЖОКАРЬ Віті Броніславівні — головному спеціалісту відділу діловодства та аналітично-статистичної роботи Закарпатського окружного адміністративного суду;

КОЗАК Марті Любомирівні — помічнику судді Львівського окружного адміністративного суду;

КОЛЕСНІКОВІЙ Тетяні Валеріївні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

КОНОНЧУК Світлані Олександрівні — помічнику судді Господарського суду Рівненської області;

КОСТЮКУ Едуарду Володимировичу — керівнику апарату Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

КРЕПОТІНУ Андрію Костянтиновичу — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

КРИКУН Наталії Геннадіївні — секретарю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

КУРЕДЕНКО Оксані Петрівні — помічнику судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;

ЛЕВАНДОВСЬКІЙ Олені Миколаївні — секретарю судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ЛЕСНЕНКО Оксані Ігорівні — помічнику судді Ірпінського міського суду Київської області;

ЛИСЕНКО Мирославі Юріївні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;

ЛИТВИН Лесі Костянтинівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ЛІТВІН Наталії Володимирівні — заступнику керівника апарату Старобільського районного суду Луганської області;

ЛОГВИН Ірині Олександрівні — помічнику судді Апеляційного суду Хмельницької області;

ЛОМАНОВІЙ Олені Олександрівні — помічнику судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;

МАКСИМЕНКО Еліні Миколаївні — секретарю судового засідання Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

МАРКІНІЙ Ніні Миколаївні — діловоду Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

МАРЧЕНКУ Артему Анатолійовичу — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;

МОНАКОВІЙ Ірині Едуардівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

МОРОЗ Галині Іванівні — головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Апеляційного суду Дніпропетровської області;

МУСІЄНКО Катерині Григорівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

НІКОНЕНКО Юлії Андріївні — секретарю судових засідань Київського апеляційного господарського суду;

ОСТАПЧИКУ Сергію Васильовичу — судді Апеляційного суду Харківської області у відставці;

ПОЛКОВНІКОВІЙ Надії Олексіївні — начальнику відділу по роботі з громадськістю та зв’язками зі ЗМІ Господарського суду Луганської області;

ПРОЦЕНКО Аліні Олегівні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;

РАГІМОВУ Фаігу Вагіфогли — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

РИБАЛЬЧЕНКО Олені Григорівні — головному спеціалісту відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Херсонської області;

РОМЕЦЬ Ользі Миколаївні — головному спеціалісту Оболонського районного суду м.Києва;

РЯБКО Ірині Анатоліївні — консультанту Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

САВИЧУ Андрію Степановичу — помічнику судді Апеляційного суду Волинської області;

САМОЙЛИЧ Наталії Володимирівні — головному спеціалісту режимно-секретного відділу Апеляційного суду Херсонської області;

САСЬКУ Ігорю Миколайовичу — головному спеціалісту Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

СЕМЕНОВУ Павлу Павловичу — судовому розпоряднику Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

СІЖУК Ользі Володимирівні — заступнику керівника апарату Волинського окружного адміністративного суду;

СЛОБОДЯНЮКУ Максиму Вікторовичу — помічнику заступника голови Ірпінського міського суду Київської області;

ТКАЧУКУ Володимиру Івановичу —старшому секретарю Апеляційного суду Чернівецької області;

ТРОФИМЕНКО Марині Володимирівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;

ТЮТЮННИКУ Максиму Ігоровичу — помічнику судді Комінтернівського районного суду м.Харкова;

ФАЛЬКО Світлані Миколаївні — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

ФІЛІППОВСЬКІЙ Оксані Миколаївні — головному спеціалісту Апеляційного суду Дніпропетровської області;

ФРОЛОВІЙ Наталії Іванівні — заступнику начальника відділу документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду;

ХИМЧЕНКО Анжелі Михайлівні — консультанту Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ЦЕПЛОМУ Юрію Миколайовичу —головному спеціалісту з інформаційних технологій Апеляційного суду Чернівецької області;

ЦИГАНКУ Олександру Васильовичу — помічнику заступника голови Апеляційного суду Херсонської області;

ЧЕМЕРИС Лесі Миколаївні — судовому розпоряднику Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ЧЕРНІЮ Юрію Леонідовичу — помічнику судді Львівського окружного адміністративного суду;

ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ Світлані Геннадіївні — начальнику відділу по забезпеченню роботи керівника апарату Київського апеляційного адміністративного суду;

ЧУВАШОВІЙ Ірині Вікторівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;

ЧУПРІЙ Анні Петрівні — секретарю судових засідань Оболонського районного суду м.Києва;

ШАБАНОВУ Денису Володимировичу — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

ШАЙТОР Олені Василівні — спеціалісту відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян Апеляційного суду Дніпропетровської області;

ШПАРЬОВІЙ Марині Іванівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;

ЯНОВІЙ Катерині Олексіївні — провідному спеціалісту відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції (Канцелярія) апарату Господарського суду Київської області;

а також, за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 20-ї річниці утворення Хортицького районного суду м.Запоріжжя:

нагородити почесною грамотою Ради суддів України:

ГРОМОВА Іллю Борисовича — суддю Хортицького районного суду м.Запоріжжя у відставці;

КОМІСАРЕНКО Людмилу Василівну — суддю Хортицького районного суду м.Запоріжжя у відставці;

нагородити грамотою Ради суддів України:

ВИСОЧИНУ Ірину Володимирівну — керівника апарату Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

ВУШКАЛЕНКО Тетяну Іванівну — заступника керівника апарату Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

ІЛЬЇЧЕНКО Ольгу Євгенівну — секретаря суду Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

оголосити подяку Ради суддів України:

БИКОВІЙ Світлані Борисівні — помічнику суддів Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

НАСАЛЬСЬКІЙ Ганні Олександрівні — консультанту суду Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

СУШКО Юлії Володимирівні — помічнику суддів Хортицького районного суду м.Запоріжжя;

Заступник голови Б.Моніч