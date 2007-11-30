РСУ нагородила почесними грамотами та оголосила подяки 72 колишнім служителям Феміди та 164 працівникам апарату. Про це йдеться у рішенні РСУ від 02.12.2016 №91 текст якого друкує «Закон і Бізнес».
Рада суддів України
Рішення
2 грудня 2016 року м.Київ №91
Про заохочення суддів у відставці та працівників апарату судів
Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Ради суддів О.Марченко про заохочення суддів у відставці та працівників апарату судів, відповідно до ч.9 ст.56 закону «Про судоустрій і статус суддів», Положення про нагородження відзнакою Ради суддів, затвердженого рішенням РСУ від 30.11.2007 №118 (зі змінами), та Положення про РСУ, затвердженого Х, позачерговим, з’їздом суддів 16.09.2010 (з наступними змінами), Рада суддів України
ВИРІШИЛА:
За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята — Дня працівників суду:
нагородити Почесною грамотою Ради суддів України:
АЛЬКОВУ Світлану Миколаївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
АНДРІЙЦЬО Василя Дмитровича — суддю Закарпатського окружного адміністративного суду у відставці;
АНІСІМОВА Олександра Олександровича — консультанта суду Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
АНТОНЮК Людмилу Євтропіївну — головного спеціаліста відділу управління персоналом Апеляційного суду Волинської області;
БОЛТУНОВУ Ларису Михайлівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
БОРИСОВА Євгена Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
БРАТІЩЕВУ Людмилу Анатоліївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ВАСИЛЕВИЧ Ірину Іванівну — спеціаліста з роботи з архівом відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;
ВЛАСКІНА Валерія Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ВОЛОШИНА Миколу Петровича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ВОРОНЕНКО Тетяну Володимирівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
ГАЙДУК Віру Іванівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ГАЛЬЯНОВУ Ірину Григорівну — суддю Апеляційного суду Харківської області у відставці;
ГОРДІЙЧУК Наталію Олексіївну — керівника апарату Рівненського окружного адміністративного суду;
ГРИЩЕНКО Наталю Миколаївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ДІГТЯР Ірину Романівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;
ДРИБАСА Леоніда Івановича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ДУБОВУ Тамару Михайлівну — суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;
ДЯКОН Тетяну Олександрівну — провідного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;
ЗАІКУ Валерія В’ячеславовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ЗАЙЦЕВА Василя Вікторовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ЗАЙЦЕВА Леоніда Миколайовича — суддю Старобільського районного суду Луганської області у відставці;
КАЛІНОВСЬКУ Віру Степанівну — суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області у відставці;
КАЛІТІНСЬКУ Аллу Вікторівну —головного консультанта відділу систематизації законодавства Верховного Суду;
КАТКОВА Ігоря Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
КИСЛОГО Миколу Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОВАЛЬОВУ Наталію Миколаївну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
КОЗЛОВА Сергія Петровича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОСЕНКА Леоніда Миколайовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОТОВИЧА Олександра Леонардовича — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;
КОТУШЕНКО Світлану Пилипівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КОЧКОВУ Наталію Олексіївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
КРАНГУ Ларису Степанівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
КУРИЛЕНКО Лесю Володимирівну — головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Київської області;
КУРЛІЩУК Надію Євгеніївну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ЛИТВИНА Валерія Миколайовича — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;
ЛІСІЦИНУ Аллу Іванівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ЛЮБЧЕНКО Світлану Миколаївну — головного спеціаліста канцелярії управління забезпечення діяльності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду;
ЛЯХОВСЬКУ Ірину Євгенівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
МАЛІЄНКО Наталію Володимирівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
МАЛЬЧЕНКО Оксану Валентинівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;
МАРТИНЕНКА Олександра Васильовича — суддю Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у відставці;
МАРТИНЮК Нілу Кузьмівну — начальника відділу прес-служби Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
МЕДВЕДЄВУ Людмилу Павлівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
МЕЛЬНИК Василину Михайлівну — суддю Городоцького районного суду Хмельницької області у відставці;
МІХЕЄВУ Вікторію Юріївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
МІЩЕНКА Володимира Івановича — суддю Господарського суду Миколаївської області у відставці;
МУРАШКО Катерину Валеріївну —помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
ОВСІЄНКО Олену Григорівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;
ОЛІЙНИКА Миколу Васильовича — суддю Апеляційного суду Чернівецької області у відставці;
ОМЕЛЬЧУК Аллу Анатоліївну —головного спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярії) Рівненського окружного адміністративного суду;
ОРОБЦОВУ Раїсу Іллівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ПИЛИПЕНКО Наталію Михайлівну — головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату Апеляційного суду Запорізької області;
ПРИМІЧ Ганну Іванівну — суддю Криворізького районного суду Дніпропетровської області у відставці;
РЕМЕЗА Валентина Анатолійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
РИШКОВУ Наталію Миколаївну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
РИЩУКА Петра Ксенофонтовича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;
РОМАНЮК Марину Марківну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
РУДИК Людмилу Миколаївну — суддю Гощанського районного суду Рівненської області у відставці;
РУДЬ Валентину Вікторівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
РУЖИЦЬКОГО Віталія Орестовича — заступника керівника апарату Долинського районного суду Івано-Франківської області;
РУСЬКИХ Катерину Григорівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
САМЧУКА Петра Петровича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;
САФРОНОВУ Ганну Станіславівну — заступника керівника апарату Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
СВІДЕРСЬКУ Тетяну Анатоліївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СЕМОПЯДНОГО Валерія Олексійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СЕРБІНА Валентина Віталійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СЕРДЮК Ганну Олександрівну — помічника судді Апеляційного суду Запорізької області;
СМИРНОВУ Євгенію Павлівну — суддю Деснянського районного суду м.Києва у відставці;
СОКОЛАН Наталію Олександрівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
СОЛОВЕЙ Раїсу Степанівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
СТЕЦЮКА Івана Савича — суддю Теофіпольського районного суду Хмельницької області у відставці;
СТРОГУ Віру Іванівну — оператора комп’ютерного набору Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ТАРАБАНА Євгена Олексійовича — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ТЕРЕНКОВСЬКУ Альону Миколаївну — консультанта Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
ТЕРТИЧНОГО Віталія Григоровича — суддю Львівського окружного адміністративного суду, звільненого у зв’язку з досягненням 65 років;
ТОПІХУ Романа Миколайовича — помічника судді Верховного Суду України;
УКРАІНЦЕВУ Людмилу Дмитрівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
УСМАНОВУ Світлану Семенівну — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ФЕДОРЧЕНКО Ірину Олександрівну — керівника апарату Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
ХАРЧУКА Віктора Михайловича — суддю Апеляційного суду Хмельницької області у відставці;
ХОМЕНКА Олега Анатолійовича — керівника служби судових розпорядників Верховного Суду України;
ЧЕПУРКА Валерія Олексійовича — суддю Менського районного суду Чернігівської області у відставці;
ЧЕРНЕНКОВУ Людмилу Андріївну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ЧЕРНУСЬ Катерину Петрівну — суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці;
ШЕВЧЕНКО Вікторію Валентинівну — суддю Апеляційного суду Харківської області у відставці;
ШМИГЕЛЬСЬКОГО Івана Васильовича — суддю Апеляційного суду Луганської області у відставці;
ШТИХ Катерину Михайлівну — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;
нагородити Грамотою Ради суддів України:
БЕЛЬДІЙ Світлану Ярославівну — провідного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності керівництва суду, розгляду звернень громадян та організаційно-протокольного забезпечення суддівського самоврядування апарату Господарського суду Київської області;
БЕЛЬКОВУ Любов Валентинівну —керівника апарату Одеського апеляційного адміністративного суду ;
БОНДАРЕЦЬ Ларису Василівну — заступника керівника апарату Рівненського окружного адміністративного суду;
БРЕЗІЦЬКУ Наталію Ігорівну — начальника відділу забезпечення
діяльності судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Миколаївської області;
БРИНЦЕВА Андрія Леонідовича — завідувача сектору телекомунікацій та захисту інформації відділу телекомунікацій, захисту інформації та відеоконференцій управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
БУРЛАКОВУ Наталію Володимирівну — начальника відділу з питань персоналу Апеляційного суду Луганської області;
ВЕЧЕРЕНКА Євгена Медатовича —секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ апарату Апеляційного суду Запорізької області;
ВІКТОРУК Вікторію Валеріївну — начальника відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу Окружного адміністративного суду м.Києва;
ВІНЯРСЬКУ Аліну Анатоліївну — помічника голови Апеляційного суду Хмельницької області;
ВІТЮК Оксану Володимирівну — начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян Окружного адміністративного суду м.Києва;
ГОЛУБ Галину Василівну — заступника керівника апарату Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ДАНИЛЮК Катерину Дмитрівну — старшого секретаря Апеляційного суду Чернівецької області;
ДЕРЕВ’ЯНКА Іллю Олександровича — помічника судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;
ДЄЄВА Максима Сергійовича — помічника судді апарату Апеляційного суду Запорізької області;
ДОМАНОВУ Ірину Федорівну — помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
ДРОЗД Олесю Станіславівну — помічника судді Апеляційного суду Київської області;
ЗАЙЧЕНКО Олену Вікторівну — секретаря судових засідань Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;
ІВАНОВУ Ірину Петрівну — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
ІВЧЕНКО Наталію Сергіївну — керівника апарату Апеляційного суду Житомирської області;
КОЗЕК Юлію Іванівну — помічника судді Апеляційного суду Чернівецької області;
КОНОНСЬКУ Ірину Євгеніївну — головного консультанта сектору прийому громадян відділу прийому громадян Верховного Суду;
КОТОВУ Наталію Олександрівну — заступника керівника апарату Апеляційного суду Чернівецької області;
КОШЛАТУ Валентину Миколаївну — секретаря Краснопільського районного суду Сумської області;
КУДРУ Валентину Миколаївну — помічника судді Апеляційного суду Миколаївської області;
КУЦЕНКО Людмилу Сергіївну — помічника судді Апеляційного суду Миколаївської області;
ЛІТВІНОВУ Лілію Леонідівну — начальника статистично-інформаційного відділу Одеського апеляційного господарського суду;
ЛОЗУ Тамару Петрівну — головного консультанта сектору службової документації загального відділу управління організаційного забезпечення та автоматизованого документообігу Верховного Суду;
МОСІНУ Ольгу Володимирівну — головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ апарату Апеляційного суду Запорізької області;
ОГІЛЬКА Анатолія Васильовича —помічника судді Апеляційного суду Київської області;
ОСТАПЕНКА Віталія Володимировича — головного консультанта відділу нормативно-правової роботи науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ПАВЛЮК Тамілу Петрівну — начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Житомирської області;
ПОВЄТКІНУ Олесю Миколаївну — помічника судді Апеляційного суду Запорізької області;
ПОЛІЩУК Світлану Олександрівну — секретаря судового засідання Гощанського районного суду Рівненської області;
ПОСТЕВКУ Наталію Євгенівну — головного спеціаліста відділу управління персоналом Апеляційного суду Чернівецької області;
ПРИХІДЬКО Людмилу Богданівну — начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Львівського окружного адміністративного суду;
РАЄНКА Валентина Івановича — суддю Апеляційного суду Херсонської області у відставці;
САДОВСЬКУ Людмилу Олександрівну — головного спеціаліста відділу узагальнення судової практики та статистики Господарського суду Рівненської області;
СВИНАРЕНКО Інну Валентинівну — помічника судді Оболонського районного суду м.Києва;
СЕМЕНЯКУ Олександра Миколайовича — суддю Канівського міськрайонного суду Черкаської області у відставці;
СКАКУН Катерину Василівну — секретаря судового засідання Апеляційного суд Чернівецької області;
СНІСАР Тетяну Владиславівну — помічника голови Оболонського районного суду м.Києва;
СТАРОДУБ Світлану Павлівну — начальника відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрішньовідомчої службової кореспонденції (Канцелярії) апарату Господарського суду Київської області;
ТАРАСЮК Ольгу Олександрівну — керівника апарату Волинського окружного адміністративного суду;
ТОМАШЕВСЬКОГО Валерія Анатолійовича — суддю Чаплинського районного суду Херсонської області у відставці;
ТРИФОНОВУ Олену Ігорівну — помічника судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
ХРОМ’ЯНЧУК Іванну Юріївну — помічника судді Апеляційного суду Чернівецької області;
ЦИЦИЛІНУ Олену Володимирівну — заступника керівника апарату Апеляційного суду Луганської області;
ЧЕРЕВАТУ Ольгу Василівну — головного спеціаліста відділу режимно-секретної роботи апарату Апеляційного суду Запорізької області;
оголосити подяку Ради суддів України:
АББАСОВІЙ Наталії Володимирівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
АЛЄКСЄЄНКУ Сергію Миколайовичу — начальнику відділу інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних апарату Господарського суду Київської області;
АНДРЄЄВУ Володимиру Сергійовичу — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
АНДРЄЄВУ Дмитру Вікторовичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БАКУЛЬСЬКІЙ Наталії Вікторівні — помічнику голови Господарського суду Рівненської області;
БЕЛИШЕВІЙ Анастасії Владиславівні — старшому секретарю апарату Господарського суду Київської області;
БЕРЕГОВІЙ Аліні Анатоліївні — секретарю судових засідань Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
БЕРЕЗАН Ганні Василівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
БЄЛОВІЙ Тетяні Валеріївні — секретарю судових засідань Комінтернівського районного суду м.Харкова;
БОДНАРУКУ Миколі Васильовичу — судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області у відставці;
БОНДАРЕНКО Галині Володимирівні — секретарю судових засідань Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БОЧКО Катерині Вікторівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
БУГАЮ Олегу Сергійовичу — головному спеціалісту з інформаційних технологій Гощанського районного суду Рівненської області;
БУРДЮГОВІЙ Надії Іванівні — секретарю Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ВАСИЛЬЄВІЙ Анжеліці Леонідівні — секретарю Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ВОЛКОВІЙ Юлії Костянтинівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ГІМАРІ Наталії Віталіївні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;
ГЛІБОЧАНУ Наталії Іванівні — керівнику апарату Донецького апеляційного адміністративного суду;
ГРИГОРЯН Наріне Григорівні — секретарю судових засідань Ірпінського міського суду Київської області;
ГРИНЮК Людмилі Василівні — помічнику судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;
ГУЛЕНКО Катерині Сергіївні — помічнику судді Господарського суду Луганської області;
ГУСЄВІЙ Катерині Леонідівні — помічнику судді Апеляційного суду Херсонської області;
ДЕГТЯРЮК Людмилі Олександрівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
ДІТЬКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ДОВЖЕНКУ Олександру Вадимовичу — помічнику судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровської області;
ДОНИК Марії Миколаївні — помічнику голови Київського апеляційного адміністративного суду;
ДУЩАКУ Григорію Сергійовичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЄСИПЧУК Наталії Миколаївні — провідному спеціалісту відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Чернігівської області;
ЖАЛДАКУ Сергію Олексійовичу — помічнику судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЗЕНІНІЙ Олені Олександрівні — спеціалісту Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ІВАЩЕНКО Юлії Олексіївні — помічнику судді Красногвардійського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
КАРПЮК Ользі Сергіївні — секретарю судових засідань Київського апеляційного господарського суду;
КИРЮШИНІЙ Тетяні Ігорівні — помічнику судді Апеляційного суду Київської області;
КІРСАНОВІЙ Лідії Іванівні — судді Апеляційного суду Харківської області у відставці;
КІРЧЕВУ Валерію Олександровичу — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
КОЖОКАРЬ Віті Броніславівні — головному спеціалісту відділу діловодства та аналітично-статистичної роботи Закарпатського окружного адміністративного суду;
КОЗАК Марті Любомирівні — помічнику судді Львівського окружного адміністративного суду;
КОЛЕСНІКОВІЙ Тетяні Валеріївні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
КОНОНЧУК Світлані Олександрівні — помічнику судді Господарського суду Рівненської області;
КОСТЮКУ Едуарду Володимировичу — керівнику апарату Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
КРЕПОТІНУ Андрію Костянтиновичу — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
КРИКУН Наталії Геннадіївні — секретарю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
КУРЕДЕНКО Оксані Петрівні — помічнику судді Апеляційного суду Дніпропетровської області;
ЛЕВАНДОВСЬКІЙ Олені Миколаївні — секретарю судового засідання Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЛЕСНЕНКО Оксані Ігорівні — помічнику судді Ірпінського міського суду Київської області;
ЛИСЕНКО Мирославі Юріївні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;
ЛИТВИН Лесі Костянтинівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ЛІТВІН Наталії Володимирівні — заступнику керівника апарату Старобільського районного суду Луганської області;
ЛОГВИН Ірині Олександрівні — помічнику судді Апеляційного суду Хмельницької області;
ЛОМАНОВІЙ Олені Олександрівні — помічнику судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області;
МАКСИМЕНКО Еліні Миколаївні — секретарю судового засідання Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
МАРКІНІЙ Ніні Миколаївні — діловоду Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
МАРЧЕНКУ Артему Анатолійовичу — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;
МОНАКОВІЙ Ірині Едуардівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
МОРОЗ Галині Іванівні — головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Апеляційного суду Дніпропетровської області;
МУСІЄНКО Катерині Григорівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
НІКОНЕНКО Юлії Андріївні — секретарю судових засідань Київського апеляційного господарського суду;
ОСТАПЧИКУ Сергію Васильовичу — судді Апеляційного суду Харківської області у відставці;
ПОЛКОВНІКОВІЙ Надії Олексіївні — начальнику відділу по роботі з громадськістю та зв’язками зі ЗМІ Господарського суду Луганської області;
ПРОЦЕНКО Аліні Олегівні — помічнику судді Київського апеляційного адміністративного суду;
РАГІМОВУ Фаігу Вагіфогли — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
РИБАЛЬЧЕНКО Олені Григорівні — головному спеціалісту відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Херсонської області;
РОМЕЦЬ Ользі Миколаївні — головному спеціалісту Оболонського районного суду м.Києва;
РЯБКО Ірині Анатоліївні — консультанту Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
САВИЧУ Андрію Степановичу — помічнику судді Апеляційного суду Волинської області;
САМОЙЛИЧ Наталії Володимирівні — головному спеціалісту режимно-секретного відділу Апеляційного суду Херсонської області;
САСЬКУ Ігорю Миколайовичу — головному спеціалісту Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
СЕМЕНОВУ Павлу Павловичу — судовому розпоряднику Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
СІЖУК Ользі Володимирівні — заступнику керівника апарату Волинського окружного адміністративного суду;
СЛОБОДЯНЮКУ Максиму Вікторовичу — помічнику заступника голови Ірпінського міського суду Київської області;
ТКАЧУКУ Володимиру Івановичу —старшому секретарю Апеляційного суду Чернівецької області;
ТРОФИМЕНКО Марині Володимирівні — помічнику судді Київського апеляційного господарського суду;
ТЮТЮННИКУ Максиму Ігоровичу — помічнику судді Комінтернівського районного суду м.Харкова;
ФАЛЬКО Світлані Миколаївні — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ФІЛІППОВСЬКІЙ Оксані Миколаївні — головному спеціалісту Апеляційного суду Дніпропетровської області;
ФРОЛОВІЙ Наталії Іванівні — заступнику начальника відділу документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду;
ХИМЧЕНКО Анжелі Михайлівні — консультанту Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЦЕПЛОМУ Юрію Миколайовичу —головному спеціалісту з інформаційних технологій Апеляційного суду Чернівецької області;
ЦИГАНКУ Олександру Васильовичу — помічнику заступника голови Апеляційного суду Херсонської області;
ЧЕМЕРИС Лесі Миколаївні — судовому розпоряднику Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ЧЕРНІЮ Юрію Леонідовичу — помічнику судді Львівського окружного адміністративного суду;
ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ Світлані Геннадіївні — начальнику відділу по забезпеченню роботи керівника апарату Київського апеляційного адміністративного суду;
ЧУВАШОВІЙ Ірині Вікторівні — помічнику судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області;
ЧУПРІЙ Анні Петрівні — секретарю судових засідань Оболонського районного суду м.Києва;
ШАБАНОВУ Денису Володимировичу — помічнику судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
ШАЙТОР Олені Василівні — спеціалісту відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян Апеляційного суду Дніпропетровської області;
ШПАРЬОВІЙ Марині Іванівні — помічнику судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області;
ЯНОВІЙ Катерині Олексіївні — провідному спеціалісту відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції (Канцелярія) апарату Господарського суду Київської області;
а також, за значний вклад у зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 20-ї річниці утворення Хортицького районного суду м.Запоріжжя:
нагородити почесною грамотою Ради суддів України:
ГРОМОВА Іллю Борисовича — суддю Хортицького районного суду м.Запоріжжя у відставці;
КОМІСАРЕНКО Людмилу Василівну — суддю Хортицького районного суду м.Запоріжжя у відставці;
нагородити грамотою Ради суддів України:
ВИСОЧИНУ Ірину Володимирівну — керівника апарату Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
ВУШКАЛЕНКО Тетяну Іванівну — заступника керівника апарату Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
ІЛЬЇЧЕНКО Ольгу Євгенівну — секретаря суду Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
оголосити подяку Ради суддів України:
БИКОВІЙ Світлані Борисівні — помічнику суддів Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
НАСАЛЬСЬКІЙ Ганні Олександрівні — консультанту суду Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
СУШКО Юлії Володимирівні — помічнику суддів Хортицького районного суду м.Запоріжжя;
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