Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Юридична особа відповідає при ДТП, якщо водій під час аварії виконував службові обов'язки, — ВСУ

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