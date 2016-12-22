22.12.2016 17:09
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Київський районний суд міста Одеси приєднався до популярного в Інтернеті флешмобу «Манекен-челендж». Суть полягає у тому, що учасники завмирають у різноманітних позах, створюючи «живу картину».
Відео флешмобу було опубліковано на сайті Київського районного суду, передає «Закон і Бізнес».
Mannequin challenge – популярний інтернет - флешмоб, учасники якого раптово завмирають в самих незвичайних позах. Традиційно, більшість «живих картин» супроводжує пісня групи Rae Sremmurd — Black Beatles ft. Gucci Mane.
До флешмобу вже підключилися політики, шоумени, спортсмени, школи і наукові установи. Київський районний суд міста Одеси став першим в Україні судом, який повторив популярний флешмоб.
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Коментарі
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НАКУЯ ????
Скоро уся судова система волею реформаторів стане учасником такого флешмобу ((