22.12.2016 14:38



Конституційний Суд відклав розгляд справи щодо положень закону України «Про запобігання корупції» та ст. 366-1 ККУ у зв'язку з нез'явленням представників суб'єктів права на конституційне подання.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», передає видання «Закон і Бізнес».

«Враховуючи, що в конституційному процесі є елементи змагальності, пропоную відкласти розгляд цієї справи у зв'язку з нез'явленням представників суб'єкта права на конституційне подання», — запропонував голова КС Юрій Баулін, і судді підтримали перенесення розгляду.

Представники суб'єкта права на конституційне подання не зазначили суду причини нез'явлення на засідання. При цьому суд не зазначив дати, на яку переноситься розгляд справи.

Як очікувалося, представляти суб'єкта права на конституційне подання в КС мали народні депутати Олександр Долженков, Юрій Мірошниченко, Василь Німченко, Дмитро Шпенов.

«Необхідно з позиції Конституції оцінити цей закон... Він один із перших законів, який орієнтував усіх народних депутатів, державних чиновників на шлях забезпечення прозорості і доброчесності, тобто всього того, що пов'язано з декларуванням доходів і способу життя», — сказав журналістам постійний представник Верховної Ради в КС Анатолій Селіванов.

Відповідаючи на запитання про те, чи прописана в регламенті норма дій суду у разі повторних нез'явлень представників суб'єкта права на конституційне подання, постпред парламенту сказав: «Необхідно чекати на процесуальну ухвалу Конституційного Суду, вони зберуться і колегіально вирішать це питання. І ми дізнаємося, коли та за яких обставин відбуватиметься слухання. Але процесуальна ухвала, напевно, буде вже в новому році».

Нагадаємо, 48 народних депутатів просять КС розглянути питання конституційності абз. 15 ч. 1 ст. 1, згідно з яким членами сім'ї, зокрема, є «інші особи, які спільно проживають, але не перебувають в шлюбі».

Депутати також просять розглянути питання конституційності п. 3 ч. 1 ст. 3, відповідно до якого суб'єктами, на яких поширюється дія закону, є «особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських обов'язків».

Крім того, депутати у своєму поданні просять вирішити питання конституційності п. 2 ч. 1 ст. 12, за яким НАЗК, зокрема, має доступ до інформаційних баз даних держорганів.

Також суд має розглянути конституційність окремих пунктів ч. 1 ст. 46, за якими в декларації зазначають відомості про об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, грошові активи.

Крім того, в поданні депутати просять суд вирішити питання конституційності ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації). На думку авторів клопотання, оспорювані положення закону і статті КК порушують конституційні принципи верховенства права, законності та заборони втручання в особисте життя і поширення конфіденційної інформації.

Закон і Бізнес