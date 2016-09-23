22.12.2016 12:12



У парламенті зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому закону «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідний проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 20.12.2016 року про прийняття в цілому, як закону законопроекту № 5180, зареєстровано за № 5180-П, передає «Закон і Бізнес».

«Вказане рішення прийняте з порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України, що призводить до порушення прав народних депутатів України як представників українського народу на його опрацювання та внесення відповідних пропозицій», — говориться у пояснювальній записці до документу.

Як зауважує автор проекту, розгляд проекту Закону про ВРП проведено фактично без дотримання процедури другого читання, тобто постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього, що суперечить вимогам статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України.

«Під час засідання Парламенту я та інші народні депутати неодноразово зверталися до Головуючого з прохання усунути вказані порушення та вжити заходів щодо поновлення прав суб’єктів права законодавчої ініціативи. Однак належних заходів під час засідання Верховної Ради не було вжито», — зазначено у поясненні.

Тому проектом Постанови пропонується скасувати рішення Верховної Ради України від 21.12.2016 про прийняття в цілому, як закону законопроекту про Вищу раду правосуддя (реєстраційний № 5180 від 23.09.2016).

Закон і Бізнес