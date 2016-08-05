22.12.2016 12:50



Для з'ясування кількості порушень прав адвокатів та які саме порушення прав адвокатів найчастіше здійснюються, Асоціація адвокатів України просить заповнити форму опитування.

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповіли у ААУ.

Інформація збирається Комітетом ААУ із захисту професійних прав та гарантій адвокатської діяльності. Серед планів Комітету, щотижнева аналітична робота щодо основних порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та їх першопричин (недостатня кваліфікація правоохоронних органів чи суддів чи адвокатів, нехтування правами адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, дії з боку адвокатів, які можливо призвели до порушення їх прав).

Тому Асоціація звертається до адвокатів з проханням заповнити відповідну форму опитування, яка знаходиться за посиланням.

Закон і Бізнес