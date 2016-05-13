22.12.2016 10:56



Працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, пропонується надати переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації.

Відповідний законопроект про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку № 5564 зареєстровано у Верховній Раді, передає «Закон і Бізнес».

Документом пропонується внести зміну до статті 42 Кодексу законів про працю України, доповнивши частину другу статті новим пунктом, відповідно до якого, до переліку категорій працюючих, яким надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додається категорія працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Як наголошують автори законопроекту, це запровадить додаткові гарантії захисту трудових прав літніх працівників у разі зміни в організації виробництва і праці, посилення їх соціального захисту у період досягнення передпенсійного віку.

Закон і Бізнес