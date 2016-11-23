22.12.2016 10:27



21 грудня 2016 року підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк» між ФГВФО та Міністерством фінансів. Оскільки капітал банку набув від’ємного значення, Фонд продав його акції Мінфіну в повному обсязі за одну гривню.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає «Закон і Бізнес».

Таким чином, держава набула право власності на акції банку після завершення двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення банку з ринку згідно закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Як запевняють у Фонді, входження держави у капітал ПАТ КБ «Приватбанк» і подальша докапіталізація банку дозволить забезпечити виконання усіх зобов’язань перед клієнтами банку як фізичними, так і юридичними особами, зі збереженням валюти вкладів та інших умов укладених договорів.

Закон і Бізнес