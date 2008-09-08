Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Порука припиняється, якщо банк пропустив 6-місячний строк вимоги, — ВСУ

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