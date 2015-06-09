Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Розгляд справи за загальними правилами КАС може бути підставою для касаційного перегляду, — ВСУ

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