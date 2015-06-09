22.12.2016 13:35



Якщо справа розглянута не в порядку скороченого провадження, а за загальними правилами КАС, рішення першої та апеляційної інстанцій підлягають касаційному перегляду. Про це йдеться у постанові ВСУ від 13.09.2016 №805/2002/15-а текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

13 вересня 2016 року м.Київ №805/2002/15-а

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого — КРИВЕНДИ О.В.,

суддів: ВОЛКОВА О.Ф., ГРИЦІВА М.І., КОРОТКИХ О.А., МАРИНЧЕНКА В.Л., ПРОКОПЕНКА О.Б., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О.,

розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в особі Маріупольської державної інспекції нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки до публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» про зобов’язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2015 року управління звернулося з позовом до ПАТ, в якому просило застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду шляхом повного зупинення роботи вагоноперекидача роторного пересувного ВПРД-190, вагоноперекидача роторного стаціонарного ВРС-110 №101, ВРС-110 №102, вагоноштовхача 101, 102, баштового вагоноперекидача БВП цеху шихтопідготовки аглофабрики ПАТ, розміщеного за адресою: м.Маріуполь, вул. Левченка, 1, у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю людей.

Донецький окружний адміністративний суд постановою від 9.06.2015, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 21.07.2015, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд ухвалою від 25.08.2015 відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ, а ухвалою від 14.04.2016 це провадження закрив.

Не погоджуючись із рішенням, ПАТ подало заяву про його перегляд Верховним Судом з підстави, передбаченої п.2 ч.1 ст.237 Кодексу адміністративного судочинства. У заяві йдеться про те, що в доданій до неї ухвалі ВАС від 19.04.2016 (справа №К/800/51548/15) по-іншому, ніж в оскаржуваній ухвалі, застосовано положення ст.1832 КАС. Заявник просить скасувати ухвалу ВАС від 14.04.2016 та передати справу на розгляд до цього ж суду.

Перевіривши наведені в заяві доводи, колегія суддів уважає, що заява ПАТ підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, справу, рішення в якій надано для порівняння, ВАС розглянув за позовом про застосування заходів реагування щодо державного нагляду, а суди першої та апеляційної інстанцій розглядали її за загальними правилами КАС.

Натомість справу, рішення в якій заявник просить переглянути, суди першої та апеляційної інстанцій також розглядали за загальними правилами КАС, суд касаційної інстанції дійшов висновку про необхідність закриття касаційного провадження. Суд виходив із того, що предметом позову є підтвердження обгрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а особливості провадження в таких справах визначені ст.1836 КАС. Однією з таких особливостей є те, що відповідно до ч.11 зазначеної статті рішення суду апеляційної інстанції у справі є остаточним і оскарженню не підлягає.

Аналіз наведених рішень суду касаційної інстанції дає підстави вважати, що він неоднаково застосував положення стст.1832 та 1836 КАС.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом зазначених норм процесуального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС виходить із такого.

Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5.04.2007 №877-V розрізняє 3 види заходів реагування за порядком їх застосування:

1) які застосовуються виключно за рішенням адміністративного суду;

2) які застосовуються за письмовим рішенням органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені строки, яке видається та підписується керівником цього органу або його заступником;

3) які застосовуються за письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника з подальшим підтвердженням обгрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом у випадках, передбачених законом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.70 Кодексу цивільного захисту повне або часткове зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

У справі, що розглядається, орган державного нагляду (контролю) звернувся до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування, а саме — зупинення роботи певного обладнання. Цей позов був розглянутий судами першої та апеляційної інстанцій.

Суд касаційної інстанції на зазначені обставини уваги не звернув і дійшов помилкового висновку про те, що предметом позову є підтвердження обгрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Тому закриття касаційного провадження з посиланням на ст.1836 КАС є безпідставним.

Крім того, згідно з ст.1832 цього кодексу скорочене провадження здійснюється в адміністративних справах щодо, зокрема, застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням.

У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого ним заперечення суд дійде висновку про неможливість ухвалення законного рішення без проведення засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, то він розглядає справу за загальними правилами цього кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню (ч.4 ст.1832 КАС).

Як видно з матеріалів справи, суд першої інстанції розглянув справу не в порядку скороченого провадження, а за загальними правилами КАС, у зв’язку із чим судові рішення першої та апеляційної інстанцій у ній підлягають касаційному перегляду.

За таких обставин ухвала ВАС від 14.04.2016 підлягає скасуванню з переданням справи цьому ж суду для здійснення касаційного розгляду.

Керуючись стст.241—243 КАС, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» задовольнити.

Ухвалу ВАС від 14.04.2016 скасувати, а справу передати цьому суду для здійснення касаційного розгляду.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого п.3 ч.1 ст.237 КАС.