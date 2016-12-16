Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Брак суддів у Іспанії призводить до того, що слухання деяких справ призначається на 2020 рік

Рівень довіри суспільства до судової системи в Україні та Іспанії мало чим відрізняється.

Рівень довіри суспільства до судової системи в Україні та Іспанії мало чим відрізняється.

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