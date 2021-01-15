04.05.2021 10:46



Якщо закон передбачає пільги, гріх ними не скористатися. Заради цього житель Тайваню за 37 днів примудрився 4 рази одружитись і тричі розлучитися з однією й тією самою жінкою.

Чоловік працював звичайним клерком у банку Тайбея. На дозвіллі він уважно вивчив місцеве законодавство і з’ясував, що після одруження кожен тайванець має право на 8-денну відпустку. А він якраз збирався взяти шлюб.

Відгулявши першу законну відпустку тайванець розлучився з дружиною, але наступного дня вони знову побралися. На роботі він представив нове свідоцтво про шлюб і зажадав належні йому дні відпочинку.

У підсумку за 37 днів чоловік отримав право на 32 дні відпустки. Однак у банку вирішили, що це вже занадто і в повторних відпустках відмовили. Однак настирливий наречений звернувся зі скаргою до міського бюро з питань праці Тайбея.

І держава стала на його бік. Фінустанова зобов’язали виплатити чоловіку 20 тис. тайваньських доларів (майже 20 тис. грн.) штрафу і все ж відпустити клерка відпочивати на всі належні за законом дні. І не факт, що через якийсь час він знову не спробує провернути такий саме трюк — якщо не в цьому банку, так на іншій роботі.