Комітет з корпоративного права презентували в ААУ

Асоціація адвокатів України презентувала новостворений Комітет асоціації з корпоративного права під час форуму "Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності".

Голова комітету Олена Пєрцова зазначила, що комітет займатиметься, зокрема, організацією круглих столів, профільних форумів, де обговорюватимуться найактуальніші проблеми сфери корпоративного права. Перший такий захід планується провести вже у жовтні Він буде присвячений вирішенню корпоративних спорів. Планується, що участь у цьому заході візьмуть судді Вищого господарського суду.

Також комітет братиме участь в удосконаленні законодавства. Чинні норми корпоративного законодавства в Україні призводять до того, що 95% відсотків вітчизняного бізнесу структурується за кордоном. Багато вже зроблено, зокрема, наразі на підписі у Президента Закон про корпоративні договори, але є ще багато роботи.

До роботи комітету будуть залучати суддів депутатів, Раду з питань суд реформи, Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін НКЦПФР.

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