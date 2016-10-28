29.11.2017 16:46



Нардепи перейнялися реформуванням місць позбавлення волі. Й, судячи з оголошених цілей, у найближчому майбутньому пенітенціарна система працюватиме на тих, хто до неї потрапив.

Під проектом закону «Про пенітенціарну систему» (№7337) поставили підписи одразу 21 нардеп, які входили до робочої групи з підготовки документу. Є у цієї реформи й специфічна мета: повернути «людину до суспільства, запобігати від рецидивів протиправної поведінки».

Для цього передбачається визначити на рівні закону, що система має орієнтувати ув’язнених на повернення до суспільства, забезпечити їм оплачувану працю, навчання, отримання нової професії. Після ухвалення закону будуть дотримуватися права ув’язнених, зокрема на свободу совісті і віросповідання, особисту безпеку, побачення з родичами, вільне витрачання особистих коштів, таємницю листування, доступ до телефонного зв’язку та мережі інтернет тощо.

Робота ж у пенітенціарній системі стане настільки престижною, що відбір персоналу проводитимуть виключно «на прозорих конкурсних засадах». Побутові умови для перебування і праці в них відповідатимуть європейським стандартам.

А головне: рівень самофінансування системи, включаючи прибутки державних підприємств при колоніях і сплачені податки, підвищиться.