29.11.2017 17:32



Що таке конфлікт інтересів та як його врегулювати? Які правові механізми запобігають конфлікту інтересів або забезпечують його врегулювання в разі виникнення?

На ці та інші питання судді та працівники апаратів судів матимуть змогу отримати відповіді під час он-лайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!». Таку ініціативу реалізують Національна школа суддів України та Національне агентство з питань запобігання корупції у співпраці з українським громадським проектом масових відкритих онлайн–курсів «Прометеус», передає «Закон і Бізнес».

Організатори переконують, що завдяки он-лайн курсу слухачі зможуть опанувати базові практичні інструменти для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

Як повідомили в НШСУ, он-лайн курс розпочнеться 9 грудня 2017 року. Для того, щоб пройти цей курс, знадобиться лише доступ до мережі інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Цей курс став можливим завдяки підтримці Програми розвитку ООН в Україні у рамках проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору», що фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

Для участі в он-лайн курсі можна зареєструватися тут.

Закон і Бізнес