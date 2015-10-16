29.11.2017 15:33



Якщо збільшити строк покарання за незаконне зберігання чи обіг вогнепальної зброї, то кількість випадків її застосуванням на вулицях міст, включаючи столицю, одразу зменшиться. Принаймні, така радикальна ідея запропонована парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї» (№7331), цьогоріч поліція вже вилучила понад 2200 одиниць вогнепальної зброї та чверть мільйона набоїв. За цей період задокументовано 7110 фактів незаконного обігу зброї. А це на 39% більше, ніж за 2016 рік.

Тож автори — нардепи від Радикальної партії — пропонують посилити санкцію ч.1 ст.263 Кримінального кодексу: від 7 до 12 років тюрми (замість нинішніх — від 3 до 7 років).

Водночас, у ч.5 ст.176 Кримінального процесуального кодексу додається виняток, який унеможливить застосування до осіб, які підозрюються в цьому злочині, іншого запобіжного заходу, крім взяття під варту.

Прийняття такого закону, вважають автори, «дозволить підвищити рівень безпеки на вулицях України, сприятиме більш адекватній і виваженій поведінці громадян».