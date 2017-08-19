29.11.2017 13:31



Апеляційний суд Хмельницької області не лише проводитиме щоп’ятниці цікаві зустрічі з інтерактивами та екскурсіями для шкіл області, а ще й залучатиме власних лекторів-практиків до зустрічей зі школярами в стінах школи. Такі ініціативи освітяни охоче підтримали.

«Ми намагаємося робити наш суд більш відкритим, тому вважаємо дуже позитивними та корисними зустрічі із дітьми та студентською молоддю, які час від часу проходять в апеляційному суді. Бачимо в цьому як просвітницьку, так і профілактичну роль. Адже виклики часу дуже складні. Тому прагнемо зробити такі заходи охоплення більш системними та максимально плідними», — пояснив під час зустрічі з освітянами голова суду Анатолій Марцинкевич.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, представники суду та вчителі обговорили методику проведення інтерактивних навчань із шкільними класами, які вивчають правознавство. Адже, в основному, правознавство в школах викладають учителі історії, немає жодного фахового й тим більше практикуючого юриста. Тому спілкування дітей із професіоналами та ще й із допомогою сучасних інтерактивних та ігрових методів, з екскурсіями до зал судових засідань – це неабияка підмога та стимул для міських шкіл.