Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ 15 претендентів на посаду судді КСУ за квотою Президента пройшли співбесіди

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