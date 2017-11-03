29.11.2017 10:57



Конкурсна комісія із відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, упродовж 27–28 листопада провела співбесіди з 15 кандидатами.

Про це йдеться на офіційній сторінці Президента України, передає «Закон і Бізнес».

Так, за даними конкурсної комісії, 15 кандидатами, які відповідають вимогам, встановленим Конституцією України та Законом «Про Конституційний Суд України», є:

Базов Віктор Петрович

Боршуляк Ігор Іванович

Головатий Сергій Петрович

Грищенюк Дмитро Ігорович

Грищук Оксана Вікторівна

Косович Віталій Мирославович

Крусян Анжеліка Романівна

Куян Ірина Анатоліївна

Лемак Василь Васильович

Любченко Павло Миколайович

Москвич Лідія Миколаївна

Поваляєв Олег Борисович

Томкіна Олена Олексіївна

Чехович Сергій Болеславович

Яценко Олена Василівна

Наступне засідання конкурсної комісії відбудеться після завершення спеціальної перевірки, за результатами якого конкурсна комісія ухвалить рекомендації щодо кожного кандидата на посаду судді КСУ.

Зазначимо, наразі вакантні дві посади суддів КСУ за квотою ВРУ та дві – за квотою Президента. Всього до складу КСУ входять 18 суддів: по 6 від Президента, Верховної Ради України та з’їзду суддів. За новим законом «Про Конституційний суд України», який набув чинності в серпні цього року, відбір кандидатур на посади суддів КСУ відбувається на конкурсних засадах.

Закон і Бізнес