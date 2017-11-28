29.11.2017 16:08



За даними Радіо Свобода, довіряють або швидше довіряють судам після року судової реформи лише 6% українців. 82% українців незадоволені судовою системою в державі: дуже не схвалюють судову систему 53% опитаних, дещо не схвалюють – 29%.

Такі результати опитування оприлюднив 28 листопада аналітичний центр США International Republic Institute (IRI), передає «ЗіБ».

«Дані свідчать, що Україна гостро потребує судової реформи», – зазначив директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс.

За даними цьогорічного опитування аналітичного центру IRI 46% українців називають корупцію головною проблемою для України, а 68% вважають інфляцію найбільшою проблемою для себе особисто. Конфлікт на Донбасі найбільшим викликом для країни назвали 43% опитаних, зростання цін – 36%.

На запитання про те, яка проблема має найбільший вплив на них на особистому рівні, крім інфляції, українці назвали конфлікт на Донбасі (28%) і безробіття (26%).

В IRI повідомили, що опитування провела на замовлення інституту група Gfk Ukraine з 14 вересня до 10 жовтня за допомогою інтерв’ювання респондентів у них вдома. Дані охоплюють всю територію України, крім окупованих територій Криму і частини Донбасу. В опитуванні взяли участь 2,4 тис.і жителів України віком від 18 років із правом голосу. Додатково 4,8 тис. респондентів також були опитані в містах Дніпро, Хмельницький, Маріуполь та Миколаїв. Похибка не перевищує плюс-мінус 1,7 % для національної вибірки.

Зазначимо, що порівняно з результатами досліджень минулих років простежується зниження рівня довіри до судової влади. Зокрема, згідно з даними опитування, проведеного у липні 2013 року Центром політичних досліджень Разумкова, довіряли або переважно довіряли судам 17,8% опитаних, не довіряли або переважно не довіряли – 73,9%. За результатами опитування, проведеного Центром Разумкова в 2016 році, довіряли судам 10,5% українців, не довіряли – 79,1%.

Закон і Бізнес