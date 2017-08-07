29.11.2017 09:02
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Сьогодні, 29 листопада, правники Київщини зберуться на установчих зборах, щоб створити відділення Асоціації правників України в Київській області.
Як повідомили в АПУ, правники також оберуть раду та голову відділення і сформують план діяльності на прийдешній 2018 рік.
Збори пройдуть за адресою: м. Київ, вул. Липська, 16, Золота зала.
Докладніше про захід – тут.
Нагадаємо, уже за два дні, 1 грудня, АПУ відсвяткує 15-річчя діяльності.
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