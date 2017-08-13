28.11.2017 17:20



Національна асоціація адвокатів України підготує методичні матеріали щодо застосування нових процесуальних кодексів.

Про це йдеться на офіційній сторінці НААУ, передає «ЗіБ».

В НААУ зазначили, що зважаючи на масштаби та складність змін до законодавства, передбачених законом № 2147–VІІІ, впливу на практику адвокатської діяльності профільні секції та Комітети при НААУ, а також Вища школа адвокатури підготують методичні матеріали стосовно застосування нового закону.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, офіційно опублікований текст закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 2147–VІІІ).

Невдовзі «Закон і Бізнес» випустить друком спеціальну збірку, що міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Закон і Бізнес