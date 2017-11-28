28.11.2017 15:28



Суддю Миколу Чауса звільнено з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України – «вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді».

Рішення про звільнення М.Чауса з посади Вища рада правосуддя ухвалила сьогодні, 28 листопада, передає «ЗіБ».

Член ВРП Ігор Бенедисюк поінформував, що рішенням Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 4 жовтня 2017 року № 3116/3дп/15-17 суддю М.Чауса притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді внесення подання до ВРП про звільнення його з посади судді. Подання до ВРП надійшло 13 листопада 2017 року.

У ВРП зазначили, що дисциплінарну справу стосовно судді М.Чауса порушено за дисциплінарною скаргою голови Дніпровського районного суду міста Києва Нелі Ластовки. У скарзі зазначено, що з 10 серпня 2016 року по 1 вересня 2016 року суддя М.Чаус перебував у щорічній основній відпустці. Однак після закінчення відпустки він із 2 вересня 2016 року на роботі не з’являвся та до виконання службових обов’язків не приступив.

Третя Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддя М.Чаус безпідставно відсутній на роботі протягом тривалого часу, свідомо нехтує обов’язками та порушує присягу судді, і така поведінка є умисною, порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя (пункт 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), є несумісною зі статусом судді у розумінні частин восьмої та дев’ятої статті 109 цього Закону та пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Як повідомляє «Українська правда», М.Чаус нині перебуває у Молдові. Україна направила в Молдову документи для його екстрадиції.

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