28.11.2017 13:26



Вища рада правосуддя ухвалила внести Президентові України подання про відрядження 10 суддів. Із них 7 суддів поїдуть працювати на півроку до столичних судів.

Відповідні рішення ВРП прийняла на засіданні сьогодні, 28 листопада, передає «Закон і Бізнес».

Отже, ухвалено внести подання про відрядження строком на 6 місяців для здійснення правосуддя суддів:

Козелецького районного суду Чернігівської області Анохіна Андрія Миколайовича – до Оболонського районного суду міста Києва;

Октябрського районного суду міста Полтави Гальонкіної Юлії Сергіївни – до Дарницького районного суду міста Києва;

Первомайського міськрайонного суду Харківської області Кочнєва Олега Володимировича – до Золочівського районного суду Харківської області;

Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кратка Дмитра Михайловича – до Солом’янського районного суду міста Києва;

Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Степанової Сніжани Володимирівни – до Дарницького районного суду міста Києва;

Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Фортуни Тетяни Юріївни – до Снігурівського районного суду Миколаївської області;

Кіровського районного суду міста Кіровограда Мохонько Віталіни Володимирівни – до Шевченківського районного суду міста Києва;

Соснівського районного суду міста Черкас Пересунька Ярослава Володимировича – до Оболонського районного суду міста Києва;

Куп’янського міськрайонного суду Харківської області Сіренко Юлії Юріївни – до Червонозаводського районного суду міста Харкова;

Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фоміна Віктора Анатолійовича – до Солом’янського районного суду міста Києва.

При цьому ВРП відклала вирішення питання щодо внесення подання про відрядження судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Кухарської Наталії Анатоліївни до Голосіївського районного суду міста Києва.

Також під час сьогоднішнього засідання ВРП ухвалила відмовити у внесенні подання про призначення Дениса Бездітка на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду та Оксани Скакун на посаду судді Чернівецького окружного адміністративного суду.

Закон і Бізнес