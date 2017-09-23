28.11.2017 12:52



Адвокати розробили Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом БПД, яке запропонують до розгляду на найближчому засіданні Ради адвокатів України.

За повідомленням Національної асоціації адвокатів України, Положення розроблено під час національного дводенного практикуму для адвокатів з оцінювання якості надання БПД, передає «Закон і Бізнес».

До розробки цього Положення долучилися адвокати з 24-х областей України та м.Києва, а також представники регіональних центрів з надання БПД та комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД, які діють при радах адвокатів.

Зокрема, під час заходу голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександр Дроздов розповів учасникам про практику Європейського суду з прав людини та про стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесі.

У свою чергу начальник управління забезпечення якості правової допомоги Вікторія Мітько та начальник відділу стандартів якості правової допомоги Сергій Дрелінський Координаційного центру з надання правової допомоги окреслили особливості якостей надання вторинної правової допомоги в Україні.

Також на практикумі адвокати разом із головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ Сергієм Вилковим говорили про роль комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги в підвищенні стандартів надання адвокатами такої допомоги у цивільному та адміністративному процесах.

Правник Сергій Дрелінський розповів про понад 3-річний досвід моніторингу якості надання адвокатами БПД.

Організували цей практикум Координаційний центр з надання правової допомоги, НААУ за підтримки Української фундації правової допомоги та Міжнародного фонду «Відродження».

Нагадаємо, на початку листопада були оприлюднені Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі.

Закон і Бізнес