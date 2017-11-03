28.11.2017 11:47



В Апеляційному суді м.Києва пройшли загальні збори суддів. Вони обрали нового секретаря палати та розглянули кілька питань, що стосуються внутрішньої діяльності установи.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі АСК, першим питанням було обрання секретаря судової палати з розгляду цивільних справ у зв’язку з призначенням діючого секретаря Григорія Усика суддею Верховного Суду.

Заслухавши подання голови АСК Ярослава Головачова, присутніми на зібранні одноголосно було обрано на цю посаду Любов Поливач.

Наступним стало питання про затвердження кількісного та персонального складу судових палат, визначення спеціалізації суддів щодо розгляду конкретних категорій справ, затвердження постійно діючих колегій суддів та вирішення інших питань внутрішньої діяльності суду.

Також збори обговорили зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу Апеляційного суду м.Києва в частині порядку заміни судді – члена колегії, який бере участь у справі.

На завершення, голова суду Я.Головачов привітав Л.Поливач з обранням на посаду, побажавши їй успіхів та плідної роботи, а також висловив вдячність усім присутнім за проведену роботу.