28.11.2017 17:56



У Польщі вже з 1 березня 2018 року почнуть обмежувати роздрібну торгівлю по неділях, а з 2020 року заборонять повністю. За порушення заборони накладатимуть штрафи від 1 тис. до 100 тис. злотих (у перерахунку – від 7,5 тис. до 750 тис. грн.).

Такі положення містить законопроект прийнятий польським Сеймом 24 листопада, інформує телеканал TVN24. Відповідно до законодавства, цей законопроект ще має ухвалити верхня палата парламенту, повідомляє Європейська правда.

Законопроектом передбачено, що з березня 2018 року у кожному місяці будуть дві неділі, у які торгівля буде дозволена, – перша і остання. У 2019 році торгувати можна буде лише в одну неділю в місяці – останню. Однак будуть певні винятки. Магазини працюватимуть у сім неділь – три передріздвяні та останню неділю січня, квітня, червня і серпня під час сезонних розпродажів. Із 2020 року торгівля у всі неділі буде заборонена.

Утім навіть у неторгові неділі заборона не стосуватиметься пекарень, кондитерських, продажу овочів, фруктів, молока тощо. Працюватимуть також інтернет-магазини, магазини при АЗС, залізничних та автобусних вокзалах та в аеропортах.

Закон і Бізнес