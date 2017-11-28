28.11.2017 09:03



Сьогодні, 28 листопада, відбудеться семінар-практикум для приватних виконавців, який проведуть Міністерство юстиції України спільно з Центром комерційного права за підтримки USAID.

Під час заходу, що відбудеться у конференц-залі готелю «Воздвиженський», учасники обговорять такі питання:

– Проблемні питання застосування законодавства про виконавче провадження.

– Практичні проблеми та рекомендації щодо звернення стягнення на складні активи: об’єкти інтелектуальної власності; векселі; майно боржника, яке зберігається в індивідуальному банківському сейфі; об’єкти незавершеного будівництва.

– Оскарження дій виконавця: судова практика.

– Судовий контроль за виконанням судових рішень: процесуальні новели.

Докладніше про захід – за посиланням.

Нагадаємо, 14 листопада відбувся І з’їзд приватних виконавців, під час якого було створено Асоціацію приватних виконавців і затверджено статут організації.

Закон і Бізнес