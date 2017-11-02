27.11.2017 17:39



Які особливості розгляду справ пов’язаних із банкрутством в суді апеляційної інстанції? Як відбувається реалізація майна підприємств-банкрутів у справах про банкрутство?

Ці та інші питання обговорили судді, адвокати, арбітражні керуючі і представники нещодавно створеного інституту приватних виконавців під час ІІІ щорічного круглого столу «Банкрутство: практичні аспекти», передає «Закон і Бізнес».

Заступниця голови Господарського суду Дніпропетровської області, голова колегії суддів, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство Ніна Камша докладно висвітлила тему «Проблеми формування реєстру вимог кредиторів в процедурі банкрутства».

Також, правники обмінялися думками щодо:

– практичних аспектів передавання об’єктів цивільного захисту та документів у процедурах банкрутства;

– черговості задоволення кредиторських вимог в ліквідаційний процедурі фізичних осіб-підприємців;

– деяких аспектів застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником;

– проблемних питань застосування автоматизованої системи з визначення кандидатури арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

– новації в судовій практиці щодо визнання недійсними результатів аукціонів з продажу майна боржника;

– виконавчого провадження в умовах відкриття провадження у справі про банкрутство боржника тощо.

Організувало захід відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області.

Закон і Бізнес